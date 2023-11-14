İNEGÖL BELEDİYESİ KAPALI PAZAR ALANI OLUŞTURMAK ADINA ÇALIŞMALARA BAŞLAMALIDIR

Yeniceköy’e kapalı Pazar alanı yapılması gerektiğini vurgulayan Savaş, “Değerli mahalle sakinlerimiz ve İnegöl kamuoyu. Bugün Yeniceköy mahallemizdeki bazı sorunları gündeme getireceğiz. Çünkü mahallemizin sorunları bitmek bilmiyor. Öncelikli olarak pazar yeri sorununa dikkat çekmek istiyorum. Mahallemizde aciliyetle bir kapalı pazar alanı yapılması gerekmektedir. Bu pazar alanı Yeniceköy’de yaşayan vatandaşlarımızın asli bir ihtiyacıdır. Gelişen toplumlarda, modern toplumlarda, gelişmiş şehirlerde pazar alanlarının günümüzdeki gibi olması kabul edilebilir bir durum değildir. Pazarın kurulduğu günlere dikkat çekmek istiyorum. Cadde boydan boya trafiğe kapanıyor. Orada yaşayan vatandaşlar her hafta bir gün mağdur oluyor. Bir vatandaş rahatsızlanıp ambulans ihtiyacı olsa, ambulansın pazar kurulduğu gün birçok evin önüne gitme ihtimali kalmıyor. Böyle durumlarda bilindiği gibi saniyelerle yarışılıyor. Yine bir yangın çıksa itfaiye normalinden çok daha geç müdahale edebilmek durumunda kalacak. Yine hem vatandaşlarımız hem de pazarcı esnafımız açık pazar alanlarında hava şartlarından ciddi şekilde etkileniyor. Kapalı pazar alanı yapılsa, hava muhalefeti de en aza indirgenebilir. İnegöl Belediyesine ait atıl olarak duran ve Batı Bölge Şantiyesi tabelası asılı olan alan bu kapalı pazar alanının yapılması için müsait bir alandır. Böylelikle belediyeye ait yer atıl vaziyetten çıkar. Tabi bu bizim tespitimiz ve önerimizdir konuyla alakalı uzmanlar çalışıp daha iyi yerler keşfedebilir. İnegöl Belediyesi Yeniceköy mahallemize bir kapalı Pazar alanı kazandırmak adına çalışmalara başlamalıdır” dedi.

MAHALLEMİZ TOPLU TAŞIMA KONUSUNDA ÇOK GERİDE

Toplu taşımada ciddi aksaklıklar meydana geldiğini belirten Savaş, “Mahallemizde toplu taşıma sorunu bir türlü çözüme kavuşturulamadı. Yeniceköy’de yaşayan bir vatandaş ulaşım konusunda çok büyük mağduriyetler yaşamakta. Özellikle sabah mesai başladığı ve akşam mesai bittiği saatlerde otobüsler dolu oluyor ve vatandaşlar otobüslere binemiyor. Öğrenci okula geç kalıyor, işçi mesaisine gecikiyor. Bu konuda büyükşehir belediyesinin sefer sayılarını ivedilikle artırması gerekiyor. İnegöl’ü ve Yeniceköy’ü geliştirmek istiyorsak aktif ve ulaşılabilir toplu taşıma ağlarının da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyada ve ülkemizde şehircilik anlamında gelişmiş il veya ilçelerde toplu taşıma büyük önem taşır, aktif kullanılır ve toplu taşıma hizmeti en iyi şekilde geliştirilerek verilir. Maalesef hem mahallemizde hem İnegöl’ümüzde bu konuda çok gerideyiz. Bugün vatandaşlarımız Bursa Caddesi üzerinde otobüs beklerken kapalı durak alanlarında bile bekleyemiyor. Yağışlı günlerde kendilerini yağıştan koruyabilecek bir durak alanları bile yok. Aynı zamanda başta Bursa Caddesi olmak üzere kapalı durak alanı olmayan tüm alanlarımıza yetkililerden kapalı durak alanı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜNKLER 1,5 SENEDİR NEDEN BEKLETİLİYOR?

Saadet Partisi Mahalle Sorumlusu Suat Savaş sözlerini şu şekilde sonlandırdı;

“Son olarak değinmek istediğimiz husus ise konutlar bölgesinden aşağıya doğru inen derede belli bölgelere künkler konulacaktı. Bilindiği üzere daha önceden bu derenin paralelinde olan bazı evleri su basmıştı. Yeni oluşabilecek baskınları ve zararları engellemek adına konulacak bu künkler, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallemize getirildi fakat bir buçuk senedir bırakıldığı yerde duruyor. İhaleye çıkılacağını ve çalışmalara başlanacağını biliyorduk fakat herhangi bir çalışma olmadı. Büyükşehir Belediyesi çalışmayı ne zaman başlatmayı düşünüyor? Buraya kadar gelen künkler hangi koordinasyonsuzluk sonucu halen daha dereye konulamadı? Vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına bu künklerle alakalı çalışmanın da bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz. Mahallemizde yaşanan sorunların Saadet Partisi teşkilatları olarak takipçisi olacağız. Tüm ilçe halkımıza sağlıklı ve bereketli günler dileriz.”