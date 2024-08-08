Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçiler, son yılların en sıkıntılı sezonunu yaşıyor. Toptan satışı yapılan ürünlere alıcı çıkmayınca meyveler dalında, sebzeler tarla ve depolarda kaldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir Eğerce Köyü’nde meyve ve sebze yetiştiren çiftçiler bu yıl çok kötü bir sezon geçiriyor. Susuz ancak verimli topraklarda yetiştirilen şeftaliler alıcı çıkmayınca dalında kaldı. İşçi maliyetleri bile karşılanamıyor. Dallarından dökülen meyveler ağaç diplerinde çürüyor.

Bu yıl şeftaliye alıcı çıkmadığını belirten Eğerce Köylü çiftçi Ramazan Özsayar, “11 dönüm meyve bahçem var. Sadece ağaç budamasına 25 bin lira verdim. Gübre, ilaç, işçilik ve diğer masraflarımı katmıyorum. Mecburen meyve suyu fabrikalarına kilosunu 4 liradan satmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Taze fasulye yetiştiricisi Murat Karazeybek de “Taze fasulye alan yok. 4 dönüm alana ekim yaptım, 20 bin lira masraf ettim, hiç para kazanamadım. Tüccarlar, ‘Piyasada talep yok’ diyorlar. Taze fasulyeyi hayvana versen hayvan yemez. Hayvanda şişkinlik yapıyor. Toplatmaya kalksam bir işçi yevmiyesi bin lira. O yüzden ürünümü toplayamayacak, ekili tarlamı saban ve tırmıklarla sürerek bozacağım” diye konuştu.

Eğerce Köylü soğan yetiştiricisi Nurettin Kargın ise şunları kaydetti: “10 dönüm alana soğan diktim. 30 ton ürün almam gerekiyordu ancak tarladan 2 ton ürün çıktı. Buradan zarar ettim. Bu 2 tonu da bu kez satamıyorum çünkü alıcı yok. 150 bin liraya yakın zararım var. Tüccar gelirse vereceğiz ama tüccar da gelmiyor.”