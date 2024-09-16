Yıldırım Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlenen 2’nci Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı’nda binlerce Balkan Türkü bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ile birlikte Balkan Panayırı düzenledi. 13 ve 15 Eylül tarihlerinde Millet Mahallesi’nde düzenlenen; yöresel lezzet çadırları, alışveriş butikleri, lunapark ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı panayırı on binlerce kişi ziyaret etti. Panayırın ilk gününde Balkan müziğinin önemli isimlerinden müzisyen Hakan Peker, DJ Ersin Şen, Aşkın Vatansever ve Sabri Şen, Piyanist Kadir, ikinci gününde ise Rumeli Ekrem, Piyanist Sezgin, Grup Ezgi ve Elvan Demir katılımcılara keyifli anlar yaşattı. BAL-GÖÇ Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Dansları misafirlerden tam not aldı.

Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan’ın yanı sıra eski İçişleri Bakanı, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İl Başkan Yardımcısı Nurtaç Usta ve Özgün Günay, Kırcaali Önceki Dönem Belediye Başkanı Hasan Azis, Bulgaristan Haskova Milletvekili Mümin Mümin, Bulgaristan Burgaz Milletvekili Sevim Alp, Halk ve Özgürlükler Hareketi İlçe Başkanı Ahmet Mollahasan, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, Balkan TÜRKSİAD Genel Başkan Yardımcısı Süleyman İnan, Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyon Başkan Vekili Sami Ömer, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesteniye Efe, Killi Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mümin Kaşmer, Tunaboylular- Deliormanlılar Derneği Başkan Vekili Nizami Altınel, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Saldız katıldı.

“Yıldırım bir balkan kentidir”

Yıldırım’ın aynı zamanda bir Balkan şehri olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, sadece bir Türkiye prototipi değil, aynı zamanda Kafkasya’dan Bosna’ya Kırım’dan Rodoplara, Balkanlara gönül coğrafyamızın da iz düşümüdür. Anadolu’nun dört bir yanından, Rumeli’den, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan gelen milyonlarca kardeşimiz bu şehirde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu yönüyle baktığımızda Yıldırım aynı zamanda bir Balkan kentidir. Tabi bu çok kültürlülük ve renk cümbüşü içinde Bursa adeta bir çiçek bahçesini andırmaktadır. Bu bahçenin şüphesiz ki en güzel çiçeklerinden biri de Balkanlardan gelen kardeşlerimizdir. Bizim bedenimiz Yıldırım’da ise de ruhumuz, gönlümüz, Saraybosna’da Üsküp’te, Gümülcine’de, Kırcaali’de, Karabağ’dadır. Oradaki insanlarımız rahat ve mutlu ise biz burada huzur içerisinde olabiliriz. Geçtiğimiz yıl bu coşkuyu hep birlikte yaşamıştık” dedi. Bursa’nın bir balkan şehri olduğunu ifade eden BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan, “Bursa’da önemli nüfusa sahip ve nüfusunun da ekseriyetle Balkan Türkleri’nin teşkil ettiği Yıldırım’da panayırımız yoktu. Geçtiğimiz yıl başlattık. Bu yılla geleneksel hale getirdik. Bundan sonra da her yıl gerçekleştireceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.