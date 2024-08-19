Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre, bu dönemde işsizlik oranı sabit kalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki işsizlerin sayısı ikinci çeyrekte bir önceki döneme kıyasla 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı, erkeklerde %7,3, kadınlarda ise %11,7 olarak hesaplandı.

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdam Oranı %49,6 Olarak Kaydedildi

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye ulaştı. Buna paralel olarak, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,6'ya yükseldi. Bu oran erkekler için %67,0 iken, kadınlar için %32,5 olarak kaydedildi.

İşgücüne Katılım Oranı %54,4'e Yükseldi

2024 yılı ikinci çeyreğinde işgücüne katılan kişi sayısı, bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi olarak belirlendi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise %54,4'e çıktı. Bu oran, erkeklerde %72,3, kadınlarda ise %36,8 olarak hesaplandı.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı %16,3'e Çıktı

Genç nüfus olarak kabul edilen 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı, önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık bir artışla %16,3'e yükseldi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı, erkeklerde %13,7, kadınlarda ise %21,5 olarak tahmin edildi.

Hizmet Sektöründeki İstihdam %58,1 Oldu

2024 yılının ikinci çeyreğinde, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam rakamları incelendiğinde, tarım sektöründe 56 bin, inşaat sektöründe 43 bin, hizmet sektöründe ise 157 bin kişilik bir artış gözlemlendi. Buna karşılık, sanayi sektöründe 50 bin kişilik bir azalma yaşandı. Toplam istihdamın %14,7'si tarımda, %20,5'i sanayide, %6,7'si inşaatta, %58,1'i ise hizmet sektöründe gerçekleşti.

Haftalık Ortalama Çalışma Süresi 44,0 Saat Oldu

Referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44,0 saat olarak belirlendi.

Atıl İşgücü Oranı %27,3'e Yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 2,2 puan artarak %27,3 olarak kaydedildi. Ayrıca, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise %18,0 olarak tahmin edildi.