Cadde ve sokakların defalarca plansızca kazıldığını, ardından yama yapılan yerlerin yeniden çöktüğünü, yıkılan kaldırım ve orta refüj gibi alanların yapılmadığının altını çizen Doğan, “Yetki kavgası yapmadan idarecilerimizi hizmete davet ediyoruz dedi.

Fehmi Doğan’ın açıklamaları şu şekilde;

İNEGÖL’ÜMÜZÜ ÖVE ÖVE BİTİREMİYORUZ AMA!

“Sevgili İnegöllü hemşerilerimiz, İnegöl’ümüz o kadar anlatılacak özelliklere sahip ki her gittiğimiz yerde; İnegöl’ümüzün ticaret hacmini, nüfus artış hızını, mobilyanın başkenti oluşunu, Türkiye’mizin mobilya ihtiyacının yüksek bir kesimini karşıladığını hatta dünyanın en önemli mobilya merkezlerinden birisi olduğunu, köftemizi, mağarası ile kaplıcaları ile doğal güzellikleri ile Oylat’ımızı, tarihe tanıklık etmiş İshakpaşa’mızı, yine ecdadımızın kurduğu Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu komutanlarının yaşadığı bir bölge olduğunu, Bursa’mızın ve hatta İstanbul’un fethinin buradan başladığını anlatmaktan gurur duyarız, ‘İşte biz bu şehirde yaşıyoruz’ diye sevinerek ve de haklı olarak anlatırız. Bizi dinleyen insanlar da gerçekten şehrimizi daha burayı görmeden sever ve az çok tanımış olurlar. Sonrasında hasbelkader şehrimize gelen vatandaşlarımız ise “buraya nereden düştük, ne yolu ne kaldırımı var. Ne sokağı ne caddesi belli. Araçlarımızla gidemiyoruz, tozdan cam açamıyoruz. Yahu bu muydu İnegöl” diye bizlere serzenişte bulunuyorlar.”

YETKİ KARMAŞASI ŞEHRİMİZİ YAŞANAMAZ HALE GETİRDİ

Şehrimize misafir olarak gelen bu vatandaşların dedikleri maalesef ki doğru. 2012 ylında mevcut iktidarın öve öve bitiremediği “büyükşehğir yasası” ucubesi ile şehrimiz de büyükeşhir belediyesine bağlandı. Geldiğimiz noktada gördüğümüz “çok başlılık” tan kaynaklanan bir yetki karmaşası ve yapılan yanlışlıklar neticesinde şehrimiz yaşanmaz hale gelmiştir.

PLANSIZ ALTYAPI ÇALIŞMALARI ŞEHRİMİZİ YAŞANMAZ HALE GETİRDİ

“Öncelikle şehrimize belediyenin asli görevleri arasında olan bu önemli altyapı hizmetinin gelmesinde önemli rol oynayan Sn.Aktaş ve bu hizmeti uygulayan Sn. Bozbey başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Lakin üzülerek görüyoruz ki Sn. Aktaş döneminde 2019 yılında finansmanı sağlanıp kısmen hayata geçirilen proje her ne hikmetse devam ettirilmemiştir. Şimdi ise uygulama esnasında yapılan beceriksizlikler, plansızlık bu şehri yaşanmaz, içinden çıkılmaz duruma getirmiştit. O kadar ki aynı sokak ve caddelerin defalarca kazılıp kapatıldığın ve ardından defalarca yama yapılmasına rağmen hala çökmeler olduğunu, bu çalışmalar esnasında yıkılan orta refüj, kaldırım vb. altyapılan halen daha yapılmadığımı, her sokak ve caddenin ortasında kaldırım taşları olduğunu ve vatandaşımızın bu taşları kendi elleri ile yaptığına da şahit olduk.”

İDARECİLERİMİZİ YETKİ KAVGASI YAPMADAN HİZMETE DAVET EDİYORUZ

“Lafa geldi mi mangalda kül bırakmayan idarecilerimizi halkın içine inmeye, işlerini daha ciddiyetle yapmaya, birbirleri ile yetki kavgası yapmadan, ”parayı alan yapsın” gibi gereksiz cümleler kullanmadan hizmet yapmaya davet ediyoruz. Unutmayınız ki bu nakamlar geçici, hizmetler ise kalıcıdır. Yine unutmayınız ki; bu hizmetleri yapamayacaksanız Milli Görüş en kısa zamanda gelecek ve milletimizin yüzü gülecektir.”

TÜM MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

“Son olarak Eskişehir ve Bursa’mızdaki orman yangınlarında şehit olan vatandaşlarıımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Maalesef ki ülkemizin dört bir yanından orman yangınlarıyla ilgili ciğerlerimizi yakan haberler geliyor ve bu yangınlar Bursa’mıza da sıçradı. Yani şehrimizi de yakından ilgilendiriyor. Orman yangınlarını söndürmede aktif çalışan tüm personellere teşekkür ediyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin inşallah. Yangınlardan zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.”