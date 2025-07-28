Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yaz aylarında artan nüfus ve geniş ormanlık alanlar nedeniyle yangın riski taşıyan Enez’in güvenliği bu destekle güçlenecek.

TEKİRDAĞ’DAN ENEZ’E YANGIN GÜVENLİĞİ DESTEĞİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Edirne’nin ormanlık alanlarıyla bilinen Enez ilçesine bir adet itfaiye aracı gönderme kararı aldı. Karar, Temmuz ayı belediye meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

ENEZ’İN YANGINLA MÜCADELESİ GÜÇLENECEK

Enez Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen talep yazısında, ilçede yalnızca bir faal itfaiye aracı bulunduğu ve belediye bütçesinin kısıtlı olduğu vurgulandı. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ve yoğun ormanlık alanlar nedeniyle yangın riski yükselirken, yeni itfaiye aracı bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacak.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Meclis toplantısında alınan kararla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Enez’e gönderilecek itfaiye aracı ile yangınlara karşı daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini amaçlıyor. Araç, yangınla mücadelede bölge halkına güven verecek önemli bir destek olacak.