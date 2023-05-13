Geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak?

Milliyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu'nda en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini belirterek müjdeyi verdi. Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Peki bu durumda asgari ücret ne kadar oldu? işte detaylar...

ASGARİ ÜCRETTE TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: "Kamu işçisine yapılan %45'lik zam mutlak anlamda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında beklentiye yol açacak. Memur maaşları açısından düşünüldüğünde kamu işçileri ile memur arasındaki makasın daralmaması için aynı oranda memurlara da zam yapılması bir zorunluluk haline gelmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN!

Temmuz ayında asgari ücretin net 11.000 TL civarında olacağını düşünüyorum. Tabi ki bu öngörülerimiz ekonomide olağanüstü gelişmelerin olmadığı durumda geçerlidir. Asgari ücretin belirlemesinde enflasyon ve döviz kurlarının durumu etkili olacaktır. Enflasyonda ve döviz kurlarında sıra dışı bir artış olursa asgari ücrette 12.500 TL. den bahsediyor olacağız.

DİĞER MEMURLARA DA AYNI ORANDA ZAM OLUR MU?

En düşük memur ücretinin 22 bin TL'ye yükselmesi diğer çalışanlar arasında aynı oranda zam söz konusu olmayacağı için bu da yüksek ücret ile düşük ücret alan arasındaki makası daraltacaktır. 11 bin 848 TL alan en düşük memurun maaşı yüzde 85'ten fazla artışla 22 bin TL'ye yükseltilecek. 15 bin TL alan bir memur yüzde 45 zam alsa 21 bin 750 TL maaş alacak. Bu aradaki makasın ciddi anlamda daraldığı anlamına geliyor. Tüm çalışanlara yansıtılmayacağı için düşük ücret alanlar ile yüksek ücret alanlar arasındaki makas daralacaktır. Müdür ile ya da amirle altında çalışan memur arasındaki maaş farkı azalacaktır. Alınan kararın tek handikapı budur. Tüm memurlar için bu yüzde 85'lik oran uygulanırsa o zaman tabi ki mükemmel bir karar olacaktır.

'YÜZDE 45 VE ÜZERİ ARTIŞ MAKUL OLACAKTIR'

Diğer memurlara yapılabilecek yüzde 45 ve üzeri bir artış bu makasın makul düzeylerde açılmasına yol açacaktır. Bu alınan kararı daha olumlu bir hale getirecektir.

'MEMUR EMEKLİLERİNE DE YANSIYACAK'

Ben en düşük memur maaşına yapılacak artışın memur emeklilerine de yansıtılacağını düşünüyorum. Yalnızca SSK ve Bağkur emeklilerine bu oranda bir yansıma olmayacaktır. Enflasyon oranı açıklandı. İlk 4 ayda yüzde 15'in üzerindeydi. Bu minvalde gidere ben SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 30 oranında zam alacağını düşünüyorum. Ancak memur emeklilerine yapılan zam oranı birebir yansıtılacaktır."

Haber merkezi