Zeytinburnu’nda, bir iş merkezindeki depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı bir iş merkezinde çıktı. Elektrik kablosu üretimi yapan iş yerinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle bir bölümde kontrol altına alındı. Kısa sürede tekrar başlayan yangın, hızla büyüyerek diğer depolara yayıldı. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de görülebilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.