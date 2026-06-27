Gemlik'in yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım daha atıldı. Gemlik'te bir işletme tarafından hazırlanan ilçenin coğrafi ve kültürel değerlerinden ilham alan zeytinli mantı, düzenlenen tanıtımda büyük beğeni kazandı.

Gemlik zeytininin farklı bir yorumla buluştuğu zeytinli mantının tadı, davetliler tarafından tam not aldı. Etkinlikte yalnızca zeytinli mantı değil, zeytin yaprağından hazırlanan ve 'Zeytin İncisi' adı verilen özel şerbet de büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Gemlik'in simgesi olan zeytinin farklı ürünlere dönüştürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür gastronomi çalışmalarının ilçenin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Gemlik Butik Mantıhane yetkilileri ise, yöresel ürünleri farklı lezzetlerle buluşturarak hem Gemlik mutfağını zenginleştirmeyi hem de ilçenin gastronomi turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.