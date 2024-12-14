Haftalardır süren galibiyet hasretine son vererek küme düşme hattından 4 puan uzaklaşan Bordo Beyazlılar, 1461Tarbzon maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Teknik Direktör İbrahim Dağaşan’la ilk maçına çıkacak olan ekip, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Geride kalan 15 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan ekip, topladığı 15 puanla grupta 12. sırada yer alıyor.

Bordo Beyazlı ekip, bugüne kadar deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Deplasman karnesi kötü olan İnegölspor bu istatistiği bozmaya çalışacak.

1461 TRABZON NASIL BİR EKİP?

İnişli-çıkışlı grafiği ile bu sezon orta sıralarda tutunmaya çalışan Karadeniz temsilcisi, geride kalan 15 hafta sonunda aldığı 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 16 puan topladı. İnegölspor’un 1 puan üstünde grupta 11. sırada yer ekip bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 20 gol gördü.

Karadeniz ekibi, bu sezon kendi sahasında oynadığı 7 maçta ise, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 4 maçta ise yenildi. Kendi sahasında başarısız bir grafik çizen ekip, son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

TRABZON’DAKİ MAÇ NE ZAMAN?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan 1461Tarbzon- İnegölspor arasında ki mücadele 15 Aralık 2024 Pazar günü saat 14.00’de Ortahisar Yavuz Selim Stadında oynanacak.