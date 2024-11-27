Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi.