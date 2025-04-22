23 Nisan Mahallesi'nde 26 bin 500 metrekarelik bir alanda yapımı tamamlanan 23 Nisan Parkı, düzenlenen geniş katılımlı törenle hizmete açıldı. Kentteki yeşil alanlara bir yenisini daha ekleyen belediye, bölge sakinlerine modern ve çevreci bir yaşam alanı sunmuş oldu.

Park, toplam alanın 21 bin 300 metrekaresini kapsayan geniş yeşil dokusuyla dikkat çekerken, içinde yer alan kalistenik ve klasik spor aletleri, yürüyüş parkuru, yoga ve pilates alanlarıyla farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan 525 metrekarelik bölüm ise onların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebileceği bir oyun alanı olarak tasarlandı.

Açılışta Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra, CHP’li yöneticiler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu. Bando gösterisiyle coşku kazanan törende konuşan Başkan Özdemir, çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği alanlar oluşturma hedefinde olduklarını vurguladı. Kısa süre önce Ahmet Yesevi ve Işıktepe’de de park açılışlarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özdemir, sırada dört park daha olduğunu belirterek yakın zamanda onların da açılacağını müjdeledi.

23 Nisan Parkı’nın yalnızca bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda enerji ve su tasarrufu sağlayan çevreci sistemlerle donatılmış modern bir yaşam alanı olduğunu dile getiren Özdemir, parkın 259 yeni ağaçla yeşillendirildiğini söyledi. Otomatik sulama sistemi ve LED aydınlatmalar gibi çevre dostu uygulamalarla doğayla uyumlu bir yapı hedeflendiğini vurguladı.

Ayrıca, 30 Ağustos, Balkan, Kızılcıklı, Çalı ve Kayapa mahallelerinde de park projeleri için ihalelerin tamamlandığını ve inşaatlara başlanacağını duyuran Özdemir, ağustos ayında yeni bir park ihalesine daha çıkacaklarını ifade etti.

Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar ise bu parkın mahalle sakinleri için uzun zamandır beklenen bir gelişme olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ise 23 Nisan’ın anlam ve önemine değinerek, parkın mahalleye hayırlı olmasını diledi. CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer ise parkın yalnızca yeşil bir alan değil, aynı zamanda çocukların özgürce oynayabileceği ve komşuluk ilişkilerini güçlendirecek bir ortam sunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Başkan Şadi Özdemir, açılış sonrasında parkı gezen vatandaşlarla sohbet etti ve yeni yaşam alanını birlikte inceledi.