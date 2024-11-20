ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etmesi sonrası tepki sesleri yükseliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor...

Filistinliler, insanlık kriziyle karşı karşıya kalırken ABD ise katil İsrail'den taraf olmaya devam ediyor.

Yaşanan son gelişmede, Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu.

Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oylamalara ABD'nin tutumu bir kez daha damga vurdu.

ABD, Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etti.

ABD, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik zalim tutumuna göz yummaya devam ediyor.

Daha öncesinde de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınması önerilen Gazze'de acil ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgede aralıksız devam eden katliamların önlenmesini talep eden karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.

Geçmişte verilen 3 veto kararı ve bugün yaşanan son gelişme sonrası ABD, toplam 4 kez Gazze'ye yönelik karar tasarısını veto etmiş oldu.