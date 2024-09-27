Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde bulunan Transit 190 numaralı Passaic County - Clifton Express hattında, bir yolcunun otobüs ücreti için 4 dolar eksiği olması, yolcu ve şoför arasında gerginliğe yol açtı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'de yaşanan olay, akşam saatlerinde gerçekleşti.

Yolcu, parası yetmediği için otobüse alınmazken durum, otobüsün hareket etmesini bekleyen diğer yolcuların da yarım saatten fazla beklemesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre bekletilen sürenin uzaması üzerine başka bir yolcu, parası yetmeyen yolcunun ücretini ödemek istedi. Şoför tarafından bu teklif geri çevrilirken, “Bu benim işim, bana öğretmeyin!” diyerek tepki gösterdi. Olayın ardından kuyruk, otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu alacak kadar uzadı. Olayın giderek uzaması ile polis ekipleri de olay yerine geldi.

Türkiye’de benzer durumlarda yaşananların aksine, New Jersey’deki yolcular olay karşısında sakin kalmayı başardı.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin aktardığı habere göre, New Jersey’deki toplu taşıma sisteminin yolcu memnuniyetine verdiği önem ve otobüs şoförlerinin genel olarak yolcularla olan iletişimleri sık sık övgüyle karşılanırken, bu olayda, şoförün yolculara karşı gösterdiği ilgisizlik dikkat çekti. Otobüsten inen yolcuların şoföre teşekkür etmesine rağmen, şoförün bu jestlere yanıt vermemesi dikkatlerden kaçmadı.