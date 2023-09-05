Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 04 Eylül 2023 tarihinde, terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu İstihkâm Komando Astsubay Üçüncü Üstçavuş Ünal Sipahi, ülkesi için kahramanca mücadele ederken şehit düştü. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Komd. Asb. Üçvş. Ünal SİPAHİ şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."