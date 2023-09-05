Cumhuriyet Halk Partisine katılan Bursalı iş insanı İbrahim Alagöz,"Benim için bu, sadece bir siyasi tercihin ötesinde, ülkemizin demokrasisi, adaleti ve sosyal huzuru için atılmış önemli bir adımdır" dedi.

CHP'ye katılan Bursalı iş insanı İbrahim Alagöz'ün açıklaması şöyle;

Bir iş insanı olarak uzun yıllardır ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal değerlerimize de her daim önem verdim. Bugün, bireysel değil, toplumsal bir kararın sonucu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Benim için bu, sadece bir siyasi tercihin ötesinde, ülkemizin demokrasisi, adaleti ve sosyal huzuru için atılmış önemli bir adımdır. CHP'nin, bu değerleri en iyi şekilde temsil ettiğine ve savunduğuna olan inancımla bu kararı aldım.

Uzun yıllardır iş dünyasında kazandığım deneyimlerimi, partimin ekonomi politikalarının daha etkili, sürdürülebilir ve adil bir şekilde şekillendirilmesi için kullanmayı hedefliyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarına katkıda bulunacak olmanın heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte, ülkemizin daha iyiye gitmesi için el birliğiyle çalışacağımızı, her bir vatandaşımızın refahı ve huzuru için çaba sarf edeceğimizi taahhüt ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.