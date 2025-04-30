

Başkan Ayar yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi;

“1886 yılının 1 Mayıs günü ABD Şikago'daki işçiler 8 saatlik iş günü ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle greve gittiler. Yapılan polis müdahalesinde çıkan çatışmada 4’ü işçi, 7’si polis 11 kişi yaşamını yitirdi. İzleyen yıllarda "Haymarket Olayı" olarak adlandırılan bugünün kurbanları anısına 139 yıldır 1 Mayıs bütün dünyada İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye'de ise 1 Mayıs, Cumhuriyet'in ilanından kısa süre önce 1923 yılında İşçi Bayramı olarak kabul ve ilan edildi. Ancak 102 yıldır Türk emekçileri bu bayramı hep iniş çıkışlarla, büyük güçlüklerle, acılarla, kayıplarla yaşamak zorunda kaldılar. 1 Mayıs 1977 katliamı dışında da, farklı yıllarda kurbanlar verildi. Her kesimden emekçilerimiz bu yıl da Türk bayraklarıyla alanlarda taleplerini dillendirecek ve giderek anlamını yitiren bayramlarını kutlamaya çalışacaklar. İş bulabildikleri için şanslı sayılan işçilerimiz, düşük ücretlere, sendikasızlaşmaya, baskılara, sağlıksız ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı mücadelelerini sürdürecekler. Cumhuriyet’in yoktan var ettiği fabrikaları, limanları, barajları, enerji santrallarını, üretim tesislerini kapatan ya da haraç meraç satarak ranta teslim eden iktidarların on yıllardır dış borçla döndürmeye çalıştıkları üretimden kopuk tüketim ekonomisine tepkilerini haykıracaklar. İşsizliğe mahkûm edildikleri için geleceklerini yurt dışında aramak zorunda kalan gençlerimiz de işçilerimizin yanında olacaklar. Emeklerinden başka gelir kaynakları olmayan kadınlı erkekli milyonlar, sermayenin acımasız kâr hırsı yanında, 10 milyonu aşkın düzensiz sığınmacının haksız ücret rekabeti nedeniyle açlık sınırı altındaki ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmalarına itirazlarını sağır kulaklara bir kez daha duyurmaya çalışacaklar. Memurlarımız da, güvencelerini kaybetmemek ve grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için işçilerimizle güçlerini birleştirecekler. Emeklilerimizden atanmayan öğretmenlerimize, kadınlarımızdan üniversite ve lise öğrencilerimize, akademisyenlerimizden sağlık çalışanlarımıza 7'den 77'ye insanlarımız, dünyanın en bereketli coğrafyasında açlıkla boğuşmak zorunda kaldıkları bu "Bozuk Düzen"i demokrasi ve hukuk içinde değiştirme iradelerini ortaya koyacaklar.”

“Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, yaşanan bütün sorunların nedeninin, Batı emperyalizminin küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisi ambalajıyla dayattığı neoliberal sömürü düzeni ile Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerinden ve Atatürk’ün akıl ve bilim yolundan sapan sağ iktidarların teslimiyetçi politikaları olduğu bilinciyle 1 Mayıs alanlarında emekçilerimizle buluşacak, hep birlikte Kemalizm'in namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asarak "Yeniden Atatürk Cumhuriyeti" ne ulaşma kararlılığımızı en yüksek sesimizle yineleyeceğiz. “… ve elbette ki sevgilim, elbet, dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet…” Yaşasın Tam Bağımsız Ve Gerçekten Demokratik Türkiye! 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!”

Kaynak: BÜLTEN