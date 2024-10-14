Adıyaman'da Jandarma Komutanlığı'nca il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 39 gram metamfetamin, 12 gram bonzai, 7 gram kubar esrar, 3 adet kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda toplamda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtirken, yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldı.