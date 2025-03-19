Ağız kokusu yani "Halitosis" veya solunumun kötü kokması "Bad Breath", sosyal yaşamı olumsuz etkileyen yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan çalışmalar, bu yakınmanın neden olduğu sosyal problemin biyolojik problemden daha fazla olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre ağız kokusunun yüzde 90'ı ağız içi problemlerden, yüzde 10'u da sindirim ve solunum sisteminden kaynaklanıyor.

Bunun nedenleri ve çözümlerini birkaç farklı kategoriye ayırabiliriz.

6 maddede sıraladığımız nedenler ağız kuruluğuna ve kötü kokuya yol açabilir.

AĞIZ KOKUSUNUN 6 NEDENİ

-Ağız hijyeni eksikliği

Dişlerin, dilin ve diş etlerinin temizlenmemesi, bakteri birikimine ve ağız kokusuna sebep olabilir.

Diş fırçalama ve diş ipi kullanımının yetersiz olması

Dilin arka kısmında biriken bakteriler

Çürük dişler ve diş eti hastalıkları

-Beslenme alışkanlıkları

Soğan, sarımsak, kahve gibi kokuya neden olan yiyecekler

-Yeterince su içmemek (ağız kuruluğu)

Uzun süre susuz kalmak, tükürük salgısını azaltır. Tükürük, ağızdaki bakterileri temizlediği için azaldığında koku oluşabilir.

-Mide ve sindirim sistemi problemleri

Reflü, gastrit veya mide ülseri

Bağırsak problemleri

-Tıbbi sorunlar

Şeker hastalığı (aseton kokusu)

Böbrek veya karaciğer hastalıkları

-Sigara ve alkol kullanımı

AĞIZ KOKUSUNU GİDERMENİN 6 ÇÖZÜM YOLU

Ağız kokusunun gidermenin formülleri:

-Düzenli diş hekimi kontrolü (yılda 1 kez) ve diş fırçalama (günde en az 2 kez)

-Diş ipi ve dil temizleyici kullanımı

-Bol su tüketimi

-Çok baharatlı, soğanlı, sarımsaklı yiyeceklerden kaçmak

-Şekersiz sakız çiğnemek (tükürük üretimini artırır)

-Ağız gargaraları kullanmak (doğal olarak karbonatlı su da kullanılabilir.

Eğer ağız kokusu aşırı derecede rahatsız edici hale gelirse, diş hekimi veya gastroenteroloğa danışmak faydalı olabilir.

Uzmanlar, ağız kokusuna karın ağrısı, karında şişkinlik, kilo kaybı, bulantı gibi semptomlar eklenmiş ise bakterinin tanısı ve diğer hastalıkların tanısı için 'midenin endoskopik incelemesinin (gastroskopi) gerekli olduğunu belirtiyor.