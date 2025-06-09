



Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, şu ifadelere yer verdi:

“Vatan uğruna evladını toprağa veren şehidimizin kıymetli annesi Münire Teyzemizi ziyaret ederek bayramını en kalbi duygularımızla tebrik ettik. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek en büyük sorumluluğumuzdur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimiz her daim şehit ailelerinin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir.”

İlçe Başkanı Durmuş’un öncülüğünde, teşkilat mensuplarının katılımıyla yapılan bayramlaşma programında; ilçede yaşayan şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilerek bayramları tebrik edildi. Ziyaretlerde, aziz şehitlerin emanetlerine gösterilen vefa duygusu ve gazilere duyulan minnet kamuoyuyla paylaşıldı.

Bayramlaşma programı kapsamında ayrıca İnegöl Muharip Gaziler Derneği Temsilciliği de ziyaret edildi. Dernek üyeleriyle bir araya gelen teşkilat mensupları, gazilere teşekkürlerini iletip bayramlarını kutladı.

İlçe teşkilatı bayram boyunca yalnızca şehit ve gazi ailelerini değil, aynı zamanda ilçedeki yaşlı vatandaşları da unutmadı. Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde yaşlıların elleri öpülüp bayramları tebrik edilirken, onların duaları alındı. Teşkilat yetkilileri, yaşlıların toplumun irfanı ve hafızası olduğunu vurgulayarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.



AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada ise, “Bayramlar; hatırlamak, gönül almak, birlik ve kardeşliği pekiştirmektir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyor; kıymetli ailelerinin ve tüm büyüklerimizin bayramını yürekten kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.