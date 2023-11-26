Bursa'da, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen E-Temayül Elektronik Teşkilat Yoklaması, büyük bir katılımla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan yoklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İlçe Belediye Başkanları ve birçok teşkilat mensubunun katılımıyla sürdü.

E-Temayül Elektronik Teşkilat yoklamasına, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik asil yönetimi, meclis üyeleri, mahalle başkanları, 27. Dönem Milletvekilleri ve önceki dönem il ve ilçe başkanları ile disiplin ve hakem kurulu üyeleri katılım sağladı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saat 16.00'da sona erecek.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan gerçekleştirdiği konuşmasında " Öncelikle sayın Genel Başkan Yardımcımıza Bursa'ya teşrifleri için çok teşekkür ediyoruz. Ekibiyle birlikte aramazdılar. Bursa İl teşkilatı olarak güzel bir çalışma içerisindeyiz. Temayül yoklamamıza yansıyan en güzel görüntülerden birisi. Biz teşkilatımızla birlikte yol yürüyor ve vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışıyoruz. Biz 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da Bursa teşkilatı olarak Cumhurbaşkanı'mıza mahçup olmadık. Şimdi de gönül belediyeciliğimizin bir yoluna girmiş olduk. Ne kadar güzel hizmet yapabiliriz, ne yapabilirizi bulmak için bugün buradayız. Belediyecilik konusunda da Bursa'da 17 belediyemizin 14 tanesiyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bursa'da da vatandaşımıza yakışan hizmetleri sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşkilat arkadaşlarımız bugün aday adayı olarak bu cesareti göstermiş ve bu hizmete varım diyerek kanaatlerini ortaya dökmüş olacaklar. Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 10.00 ile 16.00 arasında arkadaşlarımız gönüllerinden geçen adayları belirlemiş olacaklar. Yerel seçimlerde çok güzel hizmetler yapabilmek adına seferberliğimizi başlatmış oluyoruz. İlçelerimizde 2454 ilçe belediyemiz için arkadaşlarımız oy kullanacak. Bu sayede Bursa İş Teşkilatlarımız genel merkeze adaylarını sunmuş olacak. Bizleri onurlandırarak teşrif eden Bakanıma ve koordinatör vekillerime teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise yerel seçim süreciyle ilgili "Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılının Türkiye yüzyılı olması için Mart seçimlerinde, yerel seçimlerde çok güzel bir seçim sürecini hep birlikte yaşayacağız. Biz AK Parti olarak şimdiye kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da daha büyük aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz hep daha iyisini yapmak için kendimizle yarış içerisindeyiz. Bize durmak ve yavaşlamak asla yakışmaz. Biz hep zirvede hep zirvede olan bir AK Partiyiz. Yerel seçimler çok güzel olacak. Yine en büyük iddiayı biz ortaya koyuyoruz. Bu seçimle birlikte vatandaşlar Türkiye'nin yönünü tayin edecek. Hem geride kalan dünleri yad edeceğiz hemde yarını seçeceğiz. AK Parti demek eser demek adalet ve kalkınma demek. Yola çıkan bu hareketin 7'den 70'e tüm Türkiye ve tüm dünya biliyor. Emanete sadakat bizim işimiz diyoruz. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak hizmet etmek bizim işimiz. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarının işidir. AK Parti olarak parti içi demokrasiyi en iyi yöneten bir partiyiz. Diğer partilerde sandalyelerin havalarda uçuştuğunu hepimiz biliyoruz. Bugün burada da adeta kardeşlik havasında temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Tüm adaylarımız için Bursa'mız için temayül yoklamamız hayırlı olsun diliyorum. Ben yine 2009 seçimlerinde Bursa'da temayül yoklamasını gerçekleştiren ekibin başındayım. Bugün de burada olmaktan kıvanç duyuyorum. Bu muhteşem tarih dolu şehirden Gazze'ye Filistin'e selamlarımızı dualarımızı göndermek istiyorum. 31 Mart seçimlerine 4 ay kala tüm varlığımızla genç, yaşlı, kadın demeden herkesin evine gidip, tüm kalpleri kazanacağız. Çok güçlü kadrolarla milletimize hizmet etmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Temayül yoklamamızın bütün Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Saat 16.00 itibarıyla oy kullanma işlemi biter bitmez Bursa'nın gönlünden geçen adaylar Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek." dedi.