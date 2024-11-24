Kapalı spor salonunda düzenlenen kongreye, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Osman Mestan, Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkan Alper, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ile Parti üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan kongre divan heyetinin seçiminin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, " Değerli Dava Kardeşlerim, bugün burada geçmişten bugüne bu kutlu davaya hizmet etmiş yol arkadaşlarımızla olmaktan onur duyuyorum. Bu anlamlı buluşma yeni hedeflere doğru adım attığımız bir durumdur. Milletimize dokunan yerel anlayışla hizmetler üretirken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” sözlerini şiar ediniyoruz. Bayrağımızı en yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye içi çalışanlar başarının kapısını açanlardır. Bizim davamız sadece siyasi hareket değil milletimizin geleceğini inşa eden bir mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelecek nesillerin yol haritasıdır. Bizler de İnegöl Teşkilatı olarak bu sorumluluğun farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti yeniden haritasını çizmiştir. Bizlere düşen birlik ve beraberlik içerisinde yola devam etmektir. Bu dava gönüllere yer eden bir şarkı gibi nesilden nesillere aktarılacak bir emanettir. Bizler daha ileriye taşımak için devam edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise " Teşkilatımız Ak Parti'nin davasına olan sadakati ve azmi ile her zaman örnek bir teşkilat olmuştur. Sokak sokak, mahalle mahalle insanımızla buluşarak Ak Parti'nin hizmetlerini anlatma konusunda gösterdiğiniz çabayı yakından biliyoruz. Sadece seçim dönemlerinde değil, her gün sahada olarak milletimizin derdiyle dertlendiniz, sevinç ve hüzünlerine ortak oldunuz. Sizlerin bu fedakarlıkları bugün İnegöl'ü Ak Parti'nin Türkiye'nin en güçlü kalelerinden biri haline getirdi. Bugün hepimizin ortak emeğidir. Başta Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımız olmak üzere tüm teşkilat üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. " dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman " Her hafta yüzlerce ilçemizde kongre yapıyoruz ve şükürler olsun ki her bir kongremiz aynı İnegöl kongremiz gibi coşkuyla, şölen havasında oluyor. Birliğin beraberliğin yaşandığı, tazelenmenin gösterildiği bir davanın daha da ileriye taşınması için gerekenlerin nasıl yapılacağı kongreleri yaşıyoruz. Bu manada bütün ilçelerimize çok teşekkür ediyorum. İnegöl İlçe Teşkilatı'mıza çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok güzel bir kongre yaşıyoruz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda Türkiye'mize çok önemli hizmetlerde bulunduk. Birçok alanda hikayeler yazarken siz teşkilat mensuplarımızın tüm kademeleriyle beraber emeği yadsınamaz. Tüm davanın, Türkiye Yüzyılı'nın omurgası olmuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle sayısız başarılara hep birlikte imza attık. Biz Ayasofya'nın sessiz feryadını dirilişin sembolüne biz dönüştürdük. Yerli ve milli teknoloji hamleleriyle hep birlikte geleceğe yürümek adına emin adımlarla ilerliyoruz. " şeklinde konuştu.
AK Parti İlçe Başkanı Davut Gürkan" Teşkilatın yükünü taşımış olan önceki dönem başkanlarımıza, teşkilat üyelerimize, bugün aramızda olan Burhan Alıcı başkanıma, Adem Demirel başkanıma ve Mustafa Ersan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Tabi buranın efsane bir başkanı da var. Yerel hizmetler olmadan olmaz. Rahmetli Hikmet Şahin başkanımı rahmetle yad ediyorum. Alinur Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Alper Başkanıma son seçimlerde göstermiş olduğu başarılar itibariyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizden önceki teşkilat mensuplarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onlar bu bayrağı çok güzel, onuru ve şerefleriyle taşıdı, bayrağı bugün yönetimlerde hizmet eden arkadaşlarımıza ve bizlere teslim ettiler. Bundan sonraki süreçte de 23 yıllık Ak Parti'nin Ak Parti olmasını sağlayan teşkilatlarımız. Milletimizin her dönem arkamızda durarak, bize sahip çıkarak iktidarda kalmamıza vesile oldu, bunu hiçbir zaman unutmadık. Her zaman emaneti layıkıyla yaşamanın derdinde olduk. Allah'a çok şükür genel merkezin göndermiş olduğu eserlere baktığınızda her bir eser bir hükümet süresine bedel olacak kadar kıymetli eserleri bu ülkeyi kazandırmanın şerefine nail olduk. " dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala “Değerli Kardeşlerim, Pazar günü evinizde oturmak varken, komşunuzla muhabbet etmek varken buraya gelip ülke yönetimine destek veriyorsunuz. Ülkenin daha iyiye gitmesi için bahar iklimine katkıda bulunuyorsunuz. Hepinize, özellikle hanımefendi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizin verdiğiniz yetki icabı birçok ülkeyle görüşüyoruz, onları davet ediyoruz. Gördüğüm şey şudur. Hangi ülke milletini siyasete katabilmiş, destekleyerek bir iklim oluşturabilmişse asıl zenginliği yakalamış ülkeler onlar. Keşke Suriye’de bunu sağlayabilseydi. Sokaklarda birbirlerini yok edeceklerine keşke böyle biraraya gelmeleri sağlansaydı ve ülkelerini yönetmeleri sağlansaydı bu duruma düşmezlerdi. Burada bugüne kadar görev yapmış ilçe başkanlarımız var, onlar buraya kadar getirdiler. Devralacak arkadaşlarımız onların kurdukların binanın üzerine tuğla koyacaklar. Uludağ’ın zirvesi Uludağ’ın üzerinde durur. Bu değişimler olurken değişmeyen bir şey var: Siyasi istikrar. 2002 ‘den beri birçok arkadaşımızın pozisyonu değişti ama iki şey değişmedi. Birincisi her seferinde İnegöl Uludağ gibi durdu arkamızda her birinize teşekkür ediyorum. Düşünün 2002’de iktidara geldiğimiz zamanı. Millet çekingen duruyor. Millet kurdu ama uzak duruyor. Değerlerimizi başkentlerinden birinde konuşuyoruz. İnegöl. Böyle bir atmosferde iktidara gelmiş, Kur’an kursları kapatılmış, kardeşlerimiz üniversitelerin kapılarında bekletiliyor. Siz bunu dağ gibi hem bu hareketi kurdunuz, hem de arkasında durdunuz. Tayyip Erdoğan’da önde yürüdü, bugün Ayasofya’yı açtık. Başörtülü olarak kapıdan içeri alınmayan o gençlerimiz şimdi devletin valilik kademelerinde görev alıyor. Bunu sağlayan sizleri kutluyorum. Biz insanların yüreğinden yakalarız. Biz insanımız arasında ayrım yapabilir miyiz? Bu millete bunu yaşattılar. Bunların hepsini bertaraf ettik. Siz iradeleri hiç unutmadı. Bir enkaz vardı, birçok değeri çiğnemişlerdi. Bunları aştık, Allah’a şükür devam ediyoruz. Dünyanın gözü önünde canlı yayınlarla kardeşlerimizi katlediyorlar. Bizim de dahil olduğumuz davada oranın yönetimindeki Netenyahu canisi için tutuklama kararı çıkardı Olup bitene bakınca Cumhurbaşkanımızın BM’de arkayı göstererek dünyanın gözüne baka baka Filistin davasına neden önem sağladığı şu an daha iyi anlıyoruz değil mi? Sınırımızın hemen ötesinde bir ahlaksız saldırı var. Geliyorsunuz Rusya ve Ukrayna savaşına. Şimdi de füzeler savaşına dönmeye başladı. “ ifadeleri kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut Başkan Mustafa Durmuş güven tazelerken, yönetim kurulu üyeliklerine ise şu isimler seçildi;
İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL ADAYLARI
Adnan Erçoban
Ali Rıza Sak
Behiye Aydın
Bülent Özçömlekçi
Cemal Aktürk
Cihat Sevimli
Doğan Koçan
Enver Ergün
Eşref Yiğit
Fatih Yılmaz
Fuat Şahin
Hakan Açar
Halide Serpil Şahin
İbrahim Sevinç
Kadir Aydın
Mehmet Yıldırım
Murat Kanı
Mustafa Mavigil
Orhan Yalçınyiğit
Önder Duran
Pınar Ezgi Öztürk
Sibel Zeybek
Sümeyye Sucu
Şahin Can Ertuğrul
Talha Şeşka
Tevfik Köksal
Tuğba Onbaşıgil
Yıldıray Cincan
İL KONGRE DELEGE ASİL ADAYLARI
Mustafa Durmuş
Alper Demirel
Adnan Erçoban
Akif Yaşin
Ali Rıza Sak
Ali Toprak
Alper Taban
Asuman Akçay Sakal
Ayhan Güleç
Behiye Aydın
Bekir Bekil
Burhan Alıcı
Bülent Özçömlekçi
Bülent Temelli
Cavit Ünalan
Cemal Aktürk
Cihat Sevimli
Derya Uysal Tuncay
Doğan Koçan
Enver Ergün
Eşref Yiğit
Fatih Yılmaz
Fatmanur Didar
Ferhat Mengi
Fevzi Dülger
Fuat Şahin
Hakan Açar
Halide Serpil Şahin
Harun Çelik
Hasan Gündoğdu
Hasan Özdemir
Hatice Tuna
İbrahim Sevinç
Alper Alaeddinoğlu
İsmail Özkan
Kadir Aydın
Kani Ademoğlu
Mehmet Akif Kılıç
Mehmet Yıldırım
Melih Ateş
Murat Kanı
Mustafa Akduman
Mustafa Ersan
Mustafa Mavigil
Necmettin Çamlıdere
Orhan Yalçınyiğit
Ömer Faruk Baştürk
Önder Duran
Pınar Ezgi Öztürk
Sadettin Erdoğan
Selahattin Külcü
Selim Emre Aydın
Sibel Zeybek
Suna Dardağan Dem
Süleyman Yılmaz
Şahin Can Ertuğrul
Tevfik Köksal
Tuğba Onbaşıgil
Vedat Bayram
Yıldırım Yılmaz Gürel
Yıldıray Cincan
Recep Durgut