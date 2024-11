Kapalı spor salonunda düzenlenen kongreye, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Osman Mestan, Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkan Alper, Bursa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ile Parti üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan kongre divan heyetinin seçiminin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, " Değerli Dava Kardeşlerim, bugün burada geçmişten bugüne bu kutlu davaya hizmet etmiş yol arkadaşlarımızla olmaktan onur duyuyorum. Bu anlamlı buluşma yeni hedeflere doğru adım attığımız bir durumdur. Milletimize dokunan yerel anlayışla hizmetler üretirken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” sözlerini şiar ediniyoruz. Bayrağımızı en yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye içi çalışanlar başarının kapısını açanlardır. Bizim davamız sadece siyasi hareket değil milletimizin geleceğini inşa eden bir mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelecek nesillerin yol haritasıdır. Bizler de İnegöl Teşkilatı olarak bu sorumluluğun farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti yeniden haritasını çizmiştir. Bizlere düşen birlik ve beraberlik içerisinde yola devam etmektir. Bu dava gönüllere yer eden bir şarkı gibi nesilden nesillere aktarılacak bir emanettir. Bizler daha ileriye taşımak için devam edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise " Teşkilatımız Ak Parti'nin davasına olan sadakati ve azmi ile her zaman örnek bir teşkilat olmuştur. Sokak sokak, mahalle mahalle insanımızla buluşarak Ak Parti'nin hizmetlerini anlatma konusunda gösterdiğiniz çabayı yakından biliyoruz. Sadece seçim dönemlerinde değil, her gün sahada olarak milletimizin derdiyle dertlendiniz, sevinç ve hüzünlerine ortak oldunuz. Sizlerin bu fedakarlıkları bugün İnegöl'ü Ak Parti'nin Türkiye'nin en güçlü kalelerinden biri haline getirdi. Bugün hepimizin ortak emeğidir. Başta Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımız olmak üzere tüm teşkilat üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. " dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman " Her hafta yüzlerce ilçemizde kongre yapıyoruz ve şükürler olsun ki her bir kongremiz aynı İnegöl kongremiz gibi coşkuyla, şölen havasında oluyor. Birliğin beraberliğin yaşandığı, tazelenmenin gösterildiği bir davanın daha da ileriye taşınması için gerekenlerin nasıl yapılacağı kongreleri yaşıyoruz. Bu manada bütün ilçelerimize çok teşekkür ediyorum. İnegöl İlçe Teşkilatı'mıza çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok güzel bir kongre yaşıyoruz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda Türkiye'mize çok önemli hizmetlerde bulunduk. Birçok alanda hikayeler yazarken siz teşkilat mensuplarımızın tüm kademeleriyle beraber emeği yadsınamaz. Tüm davanın, Türkiye Yüzyılı'nın omurgası olmuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle sayısız başarılara hep birlikte imza attık. Biz Ayasofya'nın sessiz feryadını dirilişin sembolüne biz dönüştürdük. Yerli ve milli teknoloji hamleleriyle hep birlikte geleceğe yürümek adına emin adımlarla ilerliyoruz. " şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Davut Gürkan" Teşkilatın yükünü taşımış olan önceki dönem başkanlarımıza, teşkilat üyelerimize, bugün aramızda olan Burhan Alıcı başkanıma, Adem Demirel başkanıma ve Mustafa Ersan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Tabi buranın efsane bir başkanı da var. Yerel hizmetler olmadan olmaz. Rahmetli Hikmet Şahin başkanımı rahmetle yad ediyorum. Alinur Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Alper Başkanıma son seçimlerde göstermiş olduğu başarılar itibariyle huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizden önceki teşkilat mensuplarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onlar bu bayrağı çok güzel, onuru ve şerefleriyle taşıdı, bayrağı bugün yönetimlerde hizmet eden arkadaşlarımıza ve bizlere teslim ettiler. Bundan sonraki süreçte de 23 yıllık Ak Parti'nin Ak Parti olmasını sağlayan teşkilatlarımız. Milletimizin her dönem arkamızda durarak, bize sahip çıkarak iktidarda kalmamıza vesile oldu, bunu hiçbir zaman unutmadık. Her zaman emaneti layıkıyla yaşamanın derdinde olduk. Allah'a çok şükür genel merkezin göndermiş olduğu eserlere baktığınızda her bir eser bir hükümet süresine bedel olacak kadar kıymetli eserleri bu ülkeyi kazandırmanın şerefine nail olduk. " dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala “Değerli Kardeşlerim, Pazar günü evinizde oturmak varken, komşunuzla muhabbet etmek varken buraya gelip ülke yönetimine destek veriyorsunuz. Ülkenin daha iyiye gitmesi için bahar iklimine katkıda bulunuyorsunuz. Hepinize, özellikle hanımefendi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizin verdiğiniz yetki icabı birçok ülkeyle görüşüyoruz, onları davet ediyoruz. Gördüğüm şey şudur. Hangi ülke milletini siyasete katabilmiş, destekleyerek bir iklim oluşturabilmişse asıl zenginliği yakalamış ülkeler onlar. Keşke Suriye’de bunu sağlayabilseydi. Sokaklarda birbirlerini yok edeceklerine keşke böyle biraraya gelmeleri sağlansaydı ve ülkelerini yönetmeleri sağlansaydı bu duruma düşmezlerdi. Burada bugüne kadar görev yapmış ilçe başkanlarımız var, onlar buraya kadar getirdiler. Devralacak arkadaşlarımız onların kurdukların binanın üzerine tuğla koyacaklar. Uludağ’ın zirvesi Uludağ’ın üzerinde durur. Bu değişimler olurken değişmeyen bir şey var: Siyasi istikrar. 2002 ‘den beri birçok arkadaşımızın pozisyonu değişti ama iki şey değişmedi. Birincisi her seferinde İnegöl Uludağ gibi durdu arkamızda her birinize teşekkür ediyorum. Düşünün 2002’de iktidara geldiğimiz zamanı. Millet çekingen duruyor. Millet kurdu ama uzak duruyor. Değerlerimizi başkentlerinden birinde konuşuyoruz. İnegöl. Böyle bir atmosferde iktidara gelmiş, Kur’an kursları kapatılmış, kardeşlerimiz üniversitelerin kapılarında bekletiliyor. Siz bunu dağ gibi hem bu hareketi kurdunuz, hem de arkasında durdunuz. Tayyip Erdoğan’da önde yürüdü, bugün Ayasofya’yı açtık. Başörtülü olarak kapıdan içeri alınmayan o gençlerimiz şimdi devletin valilik kademelerinde görev alıyor. Bunu sağlayan sizleri kutluyorum. Biz insanların yüreğinden yakalarız. Biz insanımız arasında ayrım yapabilir miyiz? Bu millete bunu yaşattılar. Bunların hepsini bertaraf ettik. Siz iradeleri hiç unutmadı. Bir enkaz vardı, birçok değeri çiğnemişlerdi. Bunları aştık, Allah’a şükür devam ediyoruz. Dünyanın gözü önünde canlı yayınlarla kardeşlerimizi katlediyorlar. Bizim de dahil olduğumuz davada oranın yönetimindeki Netenyahu canisi için tutuklama kararı çıkardı Olup bitene bakınca Cumhurbaşkanımızın BM’de arkayı göstererek dünyanın gözüne baka baka Filistin davasına neden önem sağladığı şu an daha iyi anlıyoruz değil mi? Sınırımızın hemen ötesinde bir ahlaksız saldırı var. Geliyorsunuz Rusya ve Ukrayna savaşına. Şimdi de füzeler savaşına dönmeye başladı. “ ifadeleri kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut Başkan Mustafa Durmuş güven tazelerken, yönetim kurulu üyeliklerine ise şu isimler seçildi;

İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL ADAYLARI

Adnan Erçoban

Ali Rıza Sak

Behiye Aydın

Bülent Özçömlekçi

Cemal Aktürk

Cihat Sevimli

Doğan Koçan

Enver Ergün

Eşref Yiğit

Fatih Yılmaz

Fuat Şahin

Hakan Açar

Halide Serpil Şahin

İbrahim Sevinç

Kadir Aydın

Mehmet Yıldırım

Murat Kanı

Mustafa Mavigil

Orhan Yalçınyiğit

Önder Duran

Pınar Ezgi Öztürk

Sibel Zeybek

Sümeyye Sucu

Şahin Can Ertuğrul

Talha Şeşka

Tevfik Köksal

Tuğba Onbaşıgil

Yıldıray Cincan

İL KONGRE DELEGE ASİL ADAYLARI

Mustafa Durmuş

Alper Demirel

Adnan Erçoban

Akif Yaşin

Ali Rıza Sak

Ali Toprak

Alper Taban

Asuman Akçay Sakal

Ayhan Güleç

Behiye Aydın

Bekir Bekil

Burhan Alıcı

Bülent Özçömlekçi

Bülent Temelli

Cavit Ünalan

Cemal Aktürk

Cihat Sevimli

Derya Uysal Tuncay

Doğan Koçan

Enver Ergün

Eşref Yiğit

Fatih Yılmaz

Fatmanur Didar

Ferhat Mengi

Fevzi Dülger

Fuat Şahin

Hakan Açar

Halide Serpil Şahin

Harun Çelik

Hasan Gündoğdu

Hasan Özdemir

Hatice Tuna

İbrahim Sevinç

Alper Alaeddinoğlu

İsmail Özkan

Kadir Aydın

Kani Ademoğlu

Mehmet Akif Kılıç

Mehmet Yıldırım

Melih Ateş

Murat Kanı

Mustafa Akduman

Mustafa Ersan

Mustafa Mavigil

Necmettin Çamlıdere

Orhan Yalçınyiğit

Ömer Faruk Baştürk

Önder Duran

Pınar Ezgi Öztürk

Sadettin Erdoğan

Selahattin Külcü

Selim Emre Aydın

Sibel Zeybek

Suna Dardağan Dem

Süleyman Yılmaz

Şahin Can Ertuğrul

Tevfik Köksal

Tuğba Onbaşıgil

Vedat Bayram

Yıldırım Yılmaz Gürel

Yıldıray Cincan

Recep Durgut