AK Parti İl Başkanlığında yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İl Başkanlığının ve ilçe teşkilatlarının yapmış olduğu çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrasında Ramazan ayında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ramazan ayında AK Parti Genel Merkezi tarafından tavsiye edilen çalışmalar ile, İl Başkanlığı, ilçe Başkanları ve Belediye Başkanlarının önerileri üzerine bir çalışma takvimi belirlendiği öğrenildi.



Ramazan ayını dolu dolu geçirmek için kolları sıvayan AK Parti’nin, evlerde iftar programları yapılması, esnaf ve çarşı ziyaretleri yapılması, teravih ve sahur organizasyonları yapılması, maddi durumu zayıf olan vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapılması gibi bir çok konuda kararlar alındığı öğrenildi.