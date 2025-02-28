Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları şu şekilde kaydedildi;
- Gram altın alış fiyatı 3.366 TL, satış fiyatı ise 3.405 TL oldu.
- 22 ayar altın alış 3.076 TL, satış 3.240 TL seviyesinde işlem görüyor.
- 14 ayar altın alış fiyatı 1.834 TL, satış fiyatı ise 2.707 TL olarak kaydedildi.
- Çeyrek altın 5.515 TL'den alınırken, 5.557 TL'den satılıyor.
- Eski çeyrek altın alış 5.430 TL, satış 5.506 TL seviyesinde bulunuyor.
- Yarım altın alış 11.030 TL, satış 11.114 TL olarak işlem görüyor.
- Tam altın ise 21.992 TL'den alınıp, 22.135 TL'den satılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ