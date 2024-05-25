Gün geçmiyor ki Alanyurt yolu üzerinde bir kaza haberini duymayalım.

Trafik yoğunluğu açısından ilçenin en işlek yolu haline gelen Alanyurt yoluna alternatif yol olarak düşünülen Kaplan Petrol karşından yapılması planlanan yolun bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Eski yol üzerindeki yoğunluğa sebep olan yeni Mobilya Sanayisine ve Yenişehir, İznik İlçelerine giden araçların bu yolu kullanmaları trafik yoğunluğunu daha da artırmaktadır.

Geçtiğimiz gün yine Alanyurt yolu köprülü kavşak üzerinde yaşanan trafik kazasında yedi aracın zincirleme kazası bu yolun yoğunluğundan kaynaklandığı da bir gerçektir.

Nüfus ve iş sahalarının gün geçtikçe arttığı İnegöl’ün ciddi anlamda birçok ulaşım yollarına ilave alternatif yolların artık gündeme alınması gerçeği bir kez daha göz önündedir. Böylece yaşanan acı trafik kazalarının önüne geçilmesi gerekir.

İnegöl artık kendisini aşmış bir il statüsünde yerleşim yeridir. Birkaç yıl sonra bu ilçede araç yoğunluğundan bütün yollar tıkanacağı da ortadadır.