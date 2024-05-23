İl olmayı en çok hak eden ilçe İNEGÖL!

Evet, bu başlığı umarım hatırlamışsınızdır! Genel seçimler öncesi yazdığım bir yazı idi. Aradan neredeyse bir yıl geçti. Yerel seçimler oldu oda bitti. Ancak ilçemizin hizmet açısından sıkıntıları bir türlü bitmedi.

İşte bu noktada İnegöl’ün İl olma probleminin çözülmesi ve hizmetlerin İl olma sonrası daha bir hız kazanacağı ve birçok sorunun yerinde yapılacağı malum.

Bursa Büyük Şehrin kendi meseleleri ile yoğrulmasından İnegöl gibi bir büyük ilçenin alacağı hizmetin ne kadar olacağı da malum. Kabına sığmayan mega bir ilçenin mutlaka il olarak sorunların çözüme kavuşacağı aşikardır.

Geçen yazımda da belirttiğim gibi “Ağlamayana meme yok!” ya bizler ağlamasını bilmiyoruz veya adam sende diyip, bu sorunun çözümü için elimizi taşın altına koymuyoruz.

Yaklaşık üç veya dört ilçenin Bursa’ya sağladığı katkın neredeyse biz tek başına sağlamamıza rağmen Büyük Şehrin diğer ilçeler ile bizi aynı kefeye koyması ne kadar adildir bunu siz düşünün?

İnegöl’ün şehir içi yolları, alt yapısı, su şebekesine ilave yapılması, Ertuğrul Gazi mahallesinin asfalt çalışmaların yapılması gibi aynı zamanda İlçe içinde de asfaltların köstebek yuvasına dönmüş olması da ayrı bir sorun. İlçe içindeki yoların bozulan yerlerine yama atmaktan tabiri caiz ise: “Yamalı bohçaya” dönmüş durumda.

Öte yandan İnegöl’ün yarısının yıllar önce elektrik hatları yer altına alındı anca başta Kemalpaşa ve Turgut alp mahallesi olmak üzere bazı mahallerin elektrik hatları hala eski usul direkler ile enerji veriliyor.

Gün geçtikçe artan araç sayısına yol kenarlarında ki park yetmemekte, araçlar daracık yaya kaldırımlarına par etmekte. Sadece bununla da kalmayıp, neredeyse caddenin iki yanına park eden araçların yanlarına da araçlar park etmeye başladı.

Sürekli olarak bu sütunlardan belirttiğim bir diğer konu ise: kaldırımların işgali konusu bu sadece araçların kaldırımlara park etmesinin yanı sıra motosiklet ve bisikletlerinde kaldırımları kendilerine adeta yol yapmış durumdalar. Böyle giderse insanlar kaldırımlarda yürümeye hasret kalacaklar!

Artık bu olumsuzlukları yaşamamak için bir an önce İnegöl’ün İl olmasını sağlayarak oto kontrolü İnegöl’ümüz eline almalıdır.