Söz konusu gelişmeyi CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal x sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarıbal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neredeyse 1 yıl önce “3 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz” dediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi icralık oldu. Yüklenici firma Dost İnşaat’ın İş Bankası’na olan borcu nedeniyle hastanede bulunan jenaratör grubu ile ilgili haciz işlemi başlatmak üzere Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne giden memurlar, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı güvenliğin engeliyle karşılaştı. Ortada, ne halkın hizmetine sunulabilmiş bir hastane var ne de devletin işini düzgün bir şekilde yönetebilmesi. Bir yandan hastane bekleyen Bursa, diğer yandan borçlarının tahsilini isteyen şirketler arasında sıkışıp kalmış bir süreç… Görülüyor ki bu ülkede büyük projeler devasa bütçelerle duyuruluyor, açılışlar bolca alkış topluyor, ama iş tamamlanmaya ve halkın kullanımına sunulmaya gelince her şey bir kaosa dönüşüyor. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Türkiye’nin yönetim anlayışındaki kronik problemin adeta bir sembolü. Bursa artık bu hastanenin gerçekten hizmete açılmasını, müteahhit borçlarıyla değil, hastalara sunduğu sağlık hizmetleriyle gündeme gelmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.