Almanya Ankara Büyükelçiliği, son dönemlerde vize sorunu yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik bir açıklama yaptı. Deprem döneminde kapılarını depremzedelere açarak vize kolaylığı sağlayan Almanya, bu uygulamayı sonlandırdı. Almanya, depremzedelerin yakınlarıyla buluşmalarını sağlayan ve geçici olarak Almanya'da barınmalarına imkan tanıyan yaklaşık 12 bin özel vize vermişti. Ancak bu başarılı uygulamanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı ay sonra, 6 Ağustos itibarıyla eski prosedüre dönüş yapılacak.

Almanya Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Şubat başında Türkiye'de gerçekleşen yıkıcı depremin hemen ardından Almanya, depremden etkilenen Türk vatandaşlarının hızlı bir şekilde vize almasına imkân tanıdı. O zamandan beri, yaklaşık 12 bin özel vize verildi. Birçok insan bu sayede geçici olarak Almanya'daki yakınlarının yanına barınabildi. Ancak bu başarılı uygulamanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı ay sonra, bu prosedürü sonlandırıyoruz ve 6 Ağustos'tan itibaren eski prosedüre dönüyoruz."