Almanya'da kaybolan Kütahyalı imamın cenaze namazı kılındıYılmaz ADIYAMAN / ADIYAMAN (İGFA) - Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Cami'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan Kütahyalı kayıp imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım'dan bu yana haber alınamıyordu. 21 Kasım'da Eryılmaz'ın cansız bedeni, Hollanda'nın Ren Nehri'nde bulundu.

Cenazeye yaklaşık 4 bin kişi katılırken, Almanya'nın bir çok şehrinden STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

18 yaşında ikiz oğulları ve eşi ayakta güçlükle durdu.

Yakınları ve sevenlerinin yalnız bırakmadığı merhum Fatih Eryılmaz'ın cenazesi Duisburg-Marxloh Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Kütahya'ya toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.