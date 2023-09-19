Apex Legends’ın 7. Sezonu bugün başlıyor ve onunla beraber Respawn’ın battle royale’i de uzun zamandan beri beklenen Steam’de ilk defa sahneye çıkıyor. Oyun bugün akşam çok geç saatlere kadar yayınlanmayacak. Ancak güzel haber şu Türkiye saatine göre oyunu şuan da Valve’ın Steam platformundan ön yükleyebilirsiniz.

Apex Legends, Steam’e çıkış yaptığından tam çapraz platform oyunu destekleyecek ve Steam, Origin ve konsol hesapları arasında çapraz etkileşime izin verecek. 7. Sezon boyunca Steam’de oturum açmak, size silahlarınızdan sarkıtmak için çok sevimli Half-Life ve Portal temalı tılsımlar kazandıracak.

Yine de Sezon 7’de anahtar zincirlerinden daha fazlası var. Bugünün güncellemesi, Respawn’ın battle royale’si için bazı önemli yeni şeyler getiriyor. Kral Kanyon’u dışında oyuna: Olympus isimli, harika manzaralara, geniş arenalara ve yeni bir arabaya sahip yeni bir gökyüzü haritası eklendi.

İskoçyalı zaman yolculuğu bilim annesi Horizon da bugün ilk defa sahneye çıkıyor. Yeni Legend, pasif ve aktif araçlarını kullanarak daha yumuşak düşmek ve çarpışmalarda yükselmek için düşman ekiplerini alt etmesine izin veren yeteneklere sahiptir. Son olarak, Sezon 7’de sosyal “kulüpler”, kilidi açılacak yeni bir kozmetik season pass ve yeni dereceli bir sezonun lansmanı var.