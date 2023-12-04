Çinli otomobil üreticileri Türkiye pazarına hızla giriş yapıyor. Bu akıma katılanlardan biri olan Changan, Türkiye'ye Changan Alsvin modeli ile adım atıyor. Çin'in en büyük otomobil üreticisi Changan, Türkiye'yi Avrupa pazarına açılan bir fırsat olarak değerlendiriyor. Peki Türkiye'de satışa sunulan Alsvin nasıl bir otomobil?

Changan Alsvin’in Özellikleri

Changan Alsvin, basitçe ifade etmek gerekirse Fiat Linea, Fiat Egea veya Renault Taliant gibi içeriğe sahip. Yani lüks donanımdan uzak, bütçe dostu bir araç. Alsvin'de 360 derece görüş sistemi, çarpışma önleyici, otonom sürüş, kör nokta kamera sistemi gibi son teknoloji donanımlar yer almıyor. Araç, sade bir multimedya sistemiyle donatılıyor ve şerit takibi sağlayan sensorlere sahip değil. Bu özellikler, otomobilin fiyatını oldukça rekabetçi seviyelere çekiyor.

Her açıdan basit bir otomobil olarak tanımlanabilecek Alsvin'in en önemli avantajı, uygun etiket fiyatına sahip olması. Changan Alsvin, Türkiye'ye özel bir fiyat etiketiyle geliyor ve ilk etapta 1.2 litrelik benzinli motor seçeneği sunuyor. Vergiler dahil olmak üzere otomobilin Türkiye fiyatının 400 bin TL civarında olması bekleniyor.