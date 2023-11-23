Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı yeni düzenlemelerin ardından, sıfır ve ikinci el araç piyasasında ciddi fiyat düşüşleri yaşandı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fiyatlar noktasında halk arasında 'dibin dibi' olarak tabir edilen en düşük seviyenin sağlandığı kanaatindeyiz" dedi. Geçmişteki olumsuzlukların piyasa işleyişini bozduğunu ve fiyatları olağan dışı şekilde yükselttiğini belirten Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımların piyasayı düzenleyerek sıfır otomobilde %15 ile %20 arasında indirimlerin gerçekleşmesine olanak sağladığını ifade etti.

İkinci el araç piyasası istenen seviyede

Ertemel, sıfır otomobilde yapılan indirimlerin ikinci el piyasasına da yansıdığını, bu sayede sıfır ve ikinci el araç fiyat makasının istenen seviyeye geldiğini belirtti. Fiyatların reel düşüşüyle birlikte, örneğin geçmişte 1 milyon TL olan otomobillerin şu anda 850 ila 900 Bin TL arasında alıcı bulduğuna dikkat çekti.

Ancak, krediye erişimdeki zorluklar ve mevduat oranlarındaki etkenler nedeniyle reel tüketici talebinde bir düşüş yaşandığını söyleyen Ertemel, bu durumun yeni yılın hemen ardından 2024'ün ilk çeyreğinde krediye erişim kolaylıklarıyla birlikte piyasada hareketlenme başlayabileceği kanaatinde olduklarını vurguladı. Fakat, Çin menşeli markaların Türkiye pazarına girişi ve özellikle elektrikli araçlardaki rekabetin artmasıyla birlikte, otomobil fiyatlarındaki rekabetin daha da yoğunlaştığını belirtti.

Sonuç olarak, sıfır otomobilde %20, ikinci el otomobilde ise %10-15 gibi önemli indirimlerin yaşandığı bir süreçte olduklarını ifade eden Ertemel, sıfır ve ikinci el fiyatlarında artık daha fazla düşüş beklenmeyeceğini, hatta 2024 yılında döviz kuru, enflasyon ve maliyetlerin etkisiyle fiyatların yukarı yönlü hareketlenme olasılığının bulunduğunu sözlerine ekledi. Bu durumda, otomobil almayı düşünen vatandaşların mevcut uygun fiyatları değerlendirerek ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçmeleri öneriliyor.

Haczedilen araçların geri alınması süreci başlıyor

Borcu bulunan kişilere, araçlarını teslim alma için 10 gün süre verilecek. Ancak bu süre içinde alınmayan araçlar, alacaklıya ücret karşılığında teklif edilecek. Eğer araç sahipleri bu teklifi kabul etmez veya alacaklı ile anlaşma sağlanmazsa, araçlar e-ihale yöntemi ile satışa çıkarılacak. İhale sonucunda satılamayan araçlar için ise bedeli ödenerek önce hak sahibine, devredilemezse bedelsiz olarak Kızılay'a devri gerçekleştirilecek. Bu süreçle birlikte piyasaya yüz binlerce aracın sürülmesi bekleniyor. Ancak uzun yıllardır yediemenlerde tutulan bu araçların çoğu fiziksel olarak kötü durumda olabilir. Ayrıca, mekanik arızalar, değişen/boya, eksik parça gibi detaylar hakkında bilgi bulunmamaktadır. Uzmanlar, bu araçların piyasadaki fiyatları olumsuz etkilemeyeceğini belirtiyor. Ancak, araç almayı düşünen vatandaşlarımızın olası eksiklikler, kusurlar veya arızalar konusunda dikkatli olmaları önemlidir.