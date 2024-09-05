Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Kadroları Açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi kadroları belirlendi. Her üç kulüp de kadrolarında çeşitli stratejik değişiklikler yaparak en iyi performansı sergilemeyi amaçlıyor. İşte detaylar:

Galatasaray Kadrosu:

Kaleciler:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç

Savunma:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha:

Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet:

Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Kadrodan çıkarılan oyuncular:

Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu

Beşiktaş Kadrosu:

A Listesi:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati,Jean Onana,Cher Ndour,Can Keleş,Serkan Emrecan Terzi,Gedson Fernandes,Semih Kılıçsoy,Ciro Immobile,Mustafa Erhan Hekimoğlu

B Listesi:

Emir Yaşar,Arda Berk Özüarap,Yakup Arda Kılıç,Fahri Kerem Ay

Her üç takım da kadrolarını oluştururken performanslarını artırmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için çeşitli stratejiler benimsedi.

Fenerbahçe:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin