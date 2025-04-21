Yapılan incelemeler sonucunda, markanın Türkiye’deki internet sitesinde satışa sunulan “W990GL6”, “M2002RST”, “U9060BLK” ve “U991LG2” kodlu modellerin açıklamalarında sadece “süet”, “file” veya “sentetik” gibi genel ifadelerin yer aldığı belirlendi. Ancak aynı ürünlerin yurt dışı satış sitelerinde “pigskin suede” (domuz derisi süet) ifadesinin kullanıldığı tespit edildi.

Daha önce de uyarı yapılmış

Kurul, tüketicilerin aldatılmaması için ürün içeriklerinde dini hassasiyetlere aykırı olabilecek unsurların açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, New Balance’ın daha önce benzer bir durum nedeniyle uyarıldığı ve idari yaptırıma maruz kaldığı da hatırlatıldı.

Bu doğrultuda, NBI Giyim A.Ş.'ye verilen para cezasının yanı sıra, söz konusu yanıltıcı reklamların durdurulmasına da karar verildi.

Adidas’a benzer ceza verilmişti

Geçtiğimiz aylarda benzer bir durum nedeniyle Adidas da cezaya çarptırılmıştı. Türkiye’de satılan ‘Samba OG’ modelinde domuz derisi kullanıldığı tespit edilmiş, ancak ürün açıklamalarında bu detaya yer verilmediği için markaya idari para cezası uygulanmıştı.