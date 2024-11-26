Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvurusu yapılan Ayvalık zeytinyağının çok yakında onay alacağını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının Ayvalık’ta üretildiğini söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta bin yılı aşkın süredir dimdik ayakta duran zeytin ağaçlarının yaşadığını ve lezzetli zeytinyağları elde edildiğini hatırlattı.

UNESCO tarafından zeytin ağacını korumak, sembolize ettiği barış, akıl ve uyum değerlerini teşvik etmek amacıyla her yıl, 26 Kasım, “Dünya Zeytin Ağacı Günü’ olarak kabul edildiğini anımsatan Başkan Mesut Ergin, zeytin ağaçlarının bu topraklarda hep var olduğunu ve hep var olacağını söyledi.

Körfez Bölgesi’nde en az bin yıldır zeytin ve zeytinyağı kültürünün mevcut olduğunu dile getiren Başkan Ergin, “İki milyona yakın zeytin ağacımızla, tarihten bugüne yaşam kültürümüze kattıklarıyla, temel geçim kaynağı olarak; Ayvalık’ta zeytin özel bir önem taşımaktadır. Ayvalık; zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü Ayvalık için çok değerlidir. Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" dedi.