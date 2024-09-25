Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 32.’si düzenlenen Engelliler Şenliği çerçevesinde, Türk Kızılay’ı ile Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği’nin ortak yürüttüğü “Gülümse” projesi hayata geçirildi. Başlatılan proje dâhilinde, Ayvalık’ta 4 gün boyunca yüzlerce engelli ve ihtiyaç sahibine ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

Türk Kızılay, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ile imzaladığı protokolle engelli bireylere yönelik ağız ve diş sağlığı bilinçlendirme çalışmaları, muayene ve tedavi hizmetlerine ortak oldu. İş birliği çerçevesinde hayata geçirilen “Gülümse” isimli proje, Ayvalık’ta her yaştan yüzlerce engelli ihtiyaç sahibi gönüllü diş hekimlerinden ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

4 gün boyunca devam edecek diş sağlığı hizmeti kapsamında Türk Kızılay Balıkesir İl Başkanı Mustafa Burak Kelemençe, Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’ın katılımıyla Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde gerçekleştiriliyor.

Başlattıkları proje ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah, 27-28 yıldan bu yana engellilere yönelik çalışmalar sürdürdüğünü kaydederek, “Türkiye’nin her yerinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dernek olarak çalıştığımız yerler; Milli Eğitim Bakanlığı’na ait ya da vakıfları engelli eğitim merkezleri ve benzeri alanlardır” dedi.

1976 yılında fakülteden mezun olduktan sonra eşiyle birlikte yurt dışına çıktığını anlatan Sabah, “Almanya’ya gittik. Çalıştığım kasabada, çocuk ve yetişkin psikiyatri hastanesi vardı. Onlarla birlikte çalışmaya başladım. Almanya’da okul diş hekimleri dışında devletin diş hekimi yoktur. Devlet tüm tedavi hizmetlerini serbest diş hekimlerinden alır. Bana göre de doğrusu budur. Dünya genelinde de uygulama aynıdır. Devlet tedavi hizmetlerinden elini çeker her ülkede. Ama Alman diş hekimleri için engelli çocuklarla çalışmak belki biraz zor oluyordu. Vakit ihtiyaçları vardı. ’Vakit, nakittir’ anlayışına döndükleri için, baktım ben bu çocukları tedavi edebiliyordum. Ben hızlı bir diş hekimiyim. Şefimle de anlaştım. ’Ben bu çocukların hepsini tedavi edeceğim’ dedim. Böyle başladım engelli çocuklara yönelik tedavilerime. 1983 yılında Almanya’daki üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülteme geri döndüm. Baktım üniversite bahçesinde atıl bir otobüs var. İçinde iki tane tedavi üniversitesi bulunuyordu. Otobüsü belediyenin imkânlarıyla aküsünü, lastiklerini, motorunu tamir ettirdik ve civar köylerle, engelli eğitim merkezlerine gitmeye başladık asistanlarımla birlikte. Baktım ki, bu iş yalnız olmuyor, 2001 yılında 14 arkadaşımla birlikte Ege Ağız ve Diş Sağlığı Derneği isminde bir dernek kurdum. Tedavi ünitelerimiz üçtü, dört oldu. Dörttü, beş oldu. Altı oldu. O zamandan beri Türkiye genelindeki tüm bu merkezleri dolaşıyor ve bu gönüllü tedavilerimizi sürdürüyoruz. Bu güne kadar 150 bin kilometre civarında yol katettik Türkiye genelinde. Ülke genelinde 250 bine yakın merkezde çalıştık. Bugüne kadar 150 bin çocuğumuzda gönüllü diş hekimi arkadaşlarımın emeği vardır. Ağız-Diş sağlığı muayenesi, diş fırçalama eğitimleri, acil diş hekimi tedavileri yani dolgu, çekim, kanal tedavileri gibi hizmetleri ücretsiz olarak veriyoruz. Engelli merkezleri ve diğer merkezlerde kurduğumuz modern bir diş hastanesiyle gönüllü olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi Ayvalık bizim için çok özel bir yer. 27-28 yıldan bu yana Ayvalık’a gelip-gidiyoruz. Bence Ayvalık, Türkiye’de engelliler için en medeni ilçelerden birisidir. Çünkü düşünsenize 32 yıldır Ayvalık’ta bu engelliler şenliği düzenleniyor. Daha önce Türkiye’nin dört bir yanından 2 bin civarında engelli geliyordu bu şenliklere. Bu yıl bu sayı epey düştü. Şu anda yanılmıyorsam 400 kadar bir engelli sayısı mevcut bu şenliklerde. Bu sayı bu yıl biraz düştü ama olsun. Ayvalık sokaklarında bu engelli dostlarımız bir hafta süresince Ayvalık Belediyesi, Zihinsel Engelliler Federasyonu, Türkiye sakatlar Konfederasyonu’nun sağladığı her türlü imkândan faydalanarak gönüllerince tatil yapıyorlar. Biz de ağız ve diş sağlığı konusunda ihtiyacı olan engelli çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ergin memnun

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, ilçede 32.’sini düzenledikleri Engelliler Şenliği programı çerçevesinde Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği’nin de kendilerine anlamlı bir destek verdiğini söyledi.

Şenliğe yurt genelinden gelen yaklaşık 200 engellinin ağız ve diş tedavilerinin gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Ergin, “Bu projenin diğer paydaşı da, Türk Kızılay’ı dır. Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ile Türk Kızılay’ının Ayvalık’ta başlattıkları bu proje Türkiye’nin dört bir yanında da sürdürülecektir. Böylesi önemli bir projenin Ayvalık’taki paydaşı olmaktan son derece büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu proje Türkiye genelindeki engelliler ve ihtiyaç sahiplerine en iyi hizmeti götürecek, o insanları da gülümsetecektir” diye konuştu.

Proje Hatay ve İzmir’de de sürdürülecek

Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar ise, Ayvalık’ta bu yıl 32.’si düzenlenen engelliler şenliğinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen engellilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engel tanımayan doktorlar ve Türk Kızılayı’nın iş birliğinde engellilerle ailelerinin ağız ve diş sağlığı proje hazırladıklarını aktaran Okyar, “Bu projeye Ayvalık’tan start veriyoruz. Buradan Hatay ve İzmir’e giderek aynı çalışmaya devam edeceğiz. Bu proje yıl boyunca sürecek. Bugün başlangıcını Ayvalık’tan yapıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şenlik süresince Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ve Ertuğrul Sabah hocamızla birlikte Türk Kızılay’ı olarak bu çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.