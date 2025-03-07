Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı videoda, Şırnak Gabar bölgesindeki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını duyurdu.

Bayraktar, "Dün Karanlıktı, Bugün Aydınlık, Dün Yas Vardı, Bugün Umut! GABAR’da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye’nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü." şeklinde bir mesaj paylaştı. Ayrıca, Gabar'da 3 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirterek, bölgedeki petrol üretiminin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki önemli bir adım olduğunu vurguladı.