

Yüklü miktarda para yatırmak, bankamatiğin günlük limitinin üzerinde para çekmek ve diğer işlemler nedeniyle bankaların yolunu tutanlar uzun süre misafir olmaya başladılar.



En değerli paranın hala 200 TL olması nedeniyle, müşteriler tarafından getirilen paralar uzun süren sayma işlemine tabi tutuluyor. Bu nedenle yüksek miktarda para getiren müşteriler nedeniyle daha önce 1 saati bulan bekleme süreleri 2 saate yaklaşmaya başladı.



Evini, aracını satan, ya da işletmesinde ki yüklü parayı bankaya getiren müşterilerin işlemleri tek başına yarım saati bulabiliyor.

Özellikle İnegöl’de bazı bankalarda gişelerin az olması, yine yoğun işlem hacmi gören bankalarda oluşan kalabalık nedeniyle yaşanan sıkıntılar her geçen daha da çok hissedilmeye başlandı.



Vatandaşlar, 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların çıkarılmasıyla bu sürenin ciddi oranda azalacağını, yine bankamatiklerde ki para çekme limitinin arttırılmasıyla yaşanan sorunların en aza ineceğini savunuyorlar.