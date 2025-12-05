Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Kuyumcular Çarşısı’nda gerçekleştirilen kuyumcu açılışında bir araya geldi. Mustafa Güneş’in ev sahipliği yaptığı açılışta dualar okundu esnafa bereketli işler temennisinde bulundu. Altın fiyatlarının konuşulduğu açılışta Başkan Ahmet Akın, "Genelde ilk alışverişi biz yaparız esnafımızdan, ama burada geçerli olmaz sanırım" diyerek esprili bir açıklamada bulundu.

Açılışta vatandaşa pilav ikramı yapıldı.