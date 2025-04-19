Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bitkin halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in otopsi raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Gürel’e radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve detaylı otopsi işlemleri uygulandığı belirtildi.

Raporda travmatik bir etkene, zehirlenmeye ya da yabancı bir kişinin DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi.

Detaylı histopatolojik, toksikolojik, biyolojik ve mikrobiyolojik incelemelerin sonucunda, Ece Gürel’in ölüm nedeninin soğuğa maruz kalma (hipotermi) olduğu ve bu durumun ardından gelişen rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği ve dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) gibi komplikasyonların olduğu belirtildi.

“Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır.”

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Güler'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan Hale Ö, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.