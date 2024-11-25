

Olay 11.00 sıralarında Cuma mahallesi 1. İsmail Efendi caddesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İlyas Orhan(38)isimli şahıs cumartesi günü otele yerleşti. Otel görevlisine iddiaya göre "Beni rahatsız etmeyin, 2 gün kalacağım" deyip odasına geçti. Bugün odadan çıkmadığını fark eden otel yetkilileri polise haber verdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, yerde hareketsiz yattığını fark ettiler. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin yanında psikiyatri hapları ve alkol şişeleri olduğu öğrenildi.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT