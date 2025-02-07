Araştırmaya katılan bin 500 kişinin yanıtlara göre, olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalif seçmenlerin en çok desteklediği aday Mansur Yavaş oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, olası bir seçimde Cumhurbaşkanı olarak görmek istenen isimler arasında ilk sırada yer aldı. Mansur Yavaş’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

Bu sonuç, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş’ın öne çıkmasının, muhalefet kanadındaki seçmenler arasında büyük bir desteğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 3 Adaylı Senaryolar

Anketin diğer dikkat çeken bir sorusu ise, üçlü bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verecekleriyle ilgiliydi. Bu soruya verilen yanıtlara göre, Mansur Yavaş’ın diğer muhalif adaylar olan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i geride bırakarak öne çıkması, Yavaş’a olan desteğin daha geniş bir tabana yayıldığını gösteriyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel’in Cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş’a karşı daha düşük destek alması, CHP'nin içindeki adaylık yarışının nasıl şekillendiği konusunda önemli ipuçları veriyor.

Parti Bazında Olası Bir Erken Seçim Sonuçları

Betimar Araştırma'nın anketine göre, Türkiye'deki siyasi partilerin güç dengeleri de dikkat çekici bir şekilde şekilleniyor. CHP'nin, AKP'yi küçük bir farkla geride bırakarak ilk sırada yer alabileceği tahmin ediliyor. Bu da muhalefetin erken seçimde iktidara gelme şansının arttığına işaret ediyor.

Betimar Araştırma'nın yaptığı bu anket, Türkiye'nin siyasi geleceğine dair önemli bir yol haritası sunuyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş’ın öne çıkması, Türk siyaseti için önemli bir değişim sinyali olabilir. Bunun yanı sıra, erken seçimde CHP'nin AKP'yi geçme ihtimali, Türkiye’nin siyasi dengesinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini de belirleyebilir.

Erken seçim tartışmalarının hız kazandığı bu dönemde, Betimar Araştırma'nın sonuçları, partilerin ve adayların stratejilerinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları veriyor.