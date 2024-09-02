Bingöl Devlet Hastanesi, gerçekleştirdiği nitelikli operasyonlara bir yenisini daha ekleyerek, omurilik tümörü teşhisi konulan bir hastayı başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturdu.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Devlet Hastanesi, son dönemlerde gerçekleştirdiği başarılı ve nitelikli operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Beyin Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Ozan Barut tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, omurilik tümörü (torakal menenjiom) teşhisi konulan bir hasta sağlığına kavuşturuldu.

Operasyon Hakkında Detaylar

Uzm. Dr. Ozan Barut, hastanın sırt ve bacak ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan ileri teknolojik incelemeler sonucunda omurilik tümörü tanısı konulduğunu belirtti. Ameliyat süreci hakkında bilgi veren Dr. Barut, “Operasyon hazırlıklarını tamamladıktan sonra, ileri teknolojik cihazların yardımıyla mikro cerrahi teknik uygulayarak hastamızın tümörünü başarıyla çıkardık. Operasyon sırasında felç riskini en düşük düzeyde tutmak için en gelişmiş teknolojileri kullandık. Hastamız birkaç gün boyunca servis takibine alındı ve ardından şifayla taburcu edildi” dedi.

"Hastanemizin Gelişimi İçin Tüm İmkanlarımızı Kullanıyoruz"

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Samet Tatlı, hastanenin gelişimi ve hizmet kalitesini artırmak için sürekli çaba gösterdiklerini vurguladı. Başhekim Tatlı, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, hastanemizin gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birçok nitelikli ameliyat ilk kez hastanemizde gerçekleştirildi ve bu tür özel ameliyatlar yapılmaya devam edecek. Hekimlerimiz, bu tür operasyonları planladıklarında, bizler de yönetim olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Bu sayede il dışı sevklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz ve şu anda geçmişe oranla büyük bir azalma sağladık. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu oran daha da düşecek ve tüm sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza burada sunacağız. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.