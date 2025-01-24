Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada Doluca şarap grubu ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Yeni fiyat listesinde yer alan bazı ürünlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

Alçıtepe "Kirte" Cabernet Sauvignon : 2.290 TL

: 2.290 TL Alçıtepe Cabernet Sauvignon Shiraz : 2.180 TL

: 2.180 TL Kızılcaterzi Merlot : 1.900 TL

: 1.900 TL Signium Beyaz/Roze/Kırmızı : 1.815-1.870 TL

: 1.815-1.870 TL Sarafin Chardonnay : 1.510 TL

: 1.510 TL Sarafin Shiraz : 1.520 TL

: 1.520 TL Sarafin Merlot : 1.460 TL

: 1.460 TL Karma Shiraz Boğazkere : 1.350 TL

: 1.350 TL Tuğra Kalecik Karası, Boğazkere, Öküzgözü: 1.400 TL

Ekonomik sınıf ürünler arasında yer alan Villa Doluca ve Doluca Mistik serisi fiyatlarında da artış oldu:

Villa Doluca Klasik (75 CL) : 500 TL

: 500 TL Villa Doluca Klasik (37.5 CL) : 310 TL

: 310 TL Doluca Mistik (75 CL) : 275 TL

: 275 TL Doluca Mistik (150 CL): 520 TL