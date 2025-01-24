Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada Doluca şarap grubu ürünlerine zam geldiğini duyurdu.
Yeni fiyat listesinde yer alan bazı ürünlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:
- Alçıtepe "Kirte" Cabernet Sauvignon: 2.290 TL
- Alçıtepe Cabernet Sauvignon Shiraz: 2.180 TL
- Kızılcaterzi Merlot: 1.900 TL
- Signium Beyaz/Roze/Kırmızı: 1.815-1.870 TL
- Sarafin Chardonnay: 1.510 TL
- Sarafin Shiraz: 1.520 TL
- Sarafin Merlot: 1.460 TL
- Karma Shiraz Boğazkere: 1.350 TL
- Tuğra Kalecik Karası, Boğazkere, Öküzgözü: 1.400 TL
Ekonomik sınıf ürünler arasında yer alan Villa Doluca ve Doluca Mistik serisi fiyatlarında da artış oldu:
- Villa Doluca Klasik (75 CL): 500 TL
- Villa Doluca Klasik (37.5 CL): 310 TL
- Doluca Mistik (75 CL): 275 TL
- Doluca Mistik (150 CL): 520 TL
Kaynak: HABER MERKEZİ