Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada Doluca şarap grubu ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Yeni fiyat listesinde yer alan bazı ürünlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • Alçıtepe "Kirte" Cabernet Sauvignon: 2.290 TL
  • Alçıtepe Cabernet Sauvignon Shiraz: 2.180 TL
  • Kızılcaterzi Merlot: 1.900 TL
  • Signium Beyaz/Roze/Kırmızı: 1.815-1.870 TL
  • Sarafin Chardonnay: 1.510 TL
  • Sarafin Shiraz: 1.520 TL
  • Sarafin Merlot: 1.460 TL
  • Karma Shiraz Boğazkere: 1.350 TL
  • Tuğra Kalecik Karası, Boğazkere, Öküzgözü: 1.400 TL

Ekonomik sınıf ürünler arasında yer alan Villa Doluca ve Doluca Mistik serisi fiyatlarında da artış oldu:

  • Villa Doluca Klasik (75 CL): 500 TL
  • Villa Doluca Klasik (37.5 CL): 310 TL
  • Doluca Mistik (75 CL): 275 TL
  • Doluca Mistik (150 CL): 520 TL

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Kaynak: HABER MERKEZİ