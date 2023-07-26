Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan (BMGK), kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak kabul eden ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Fas tarafından sunulan karar tasarısı, dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplar ile dini mekanlara yönelik her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Karar metninde, dinleri veya inançları nedeniyle kişilere yönelik her türlü şiddet eyleminin yanı sıra kişilerin dini sembollerine, kutsal kitaplarına, evlerine, iş yerlerine, mülklerine, okullarına, kültür merkezlerine ve ibadethanelerine yönelik şiddet eylemleri de uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilerek sert bir şekilde kınandı.

Önceki günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan olaylarda, Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirmişti. Aynı kişi, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" adlı İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi bir grup, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirmiş ve daha sonra sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçilikleri önünde benzer saldırılar düzenlemişti. Grup, önceden Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırarak İslam'a hakaret etmişti.

BMGK'nın kabul ettiği bu yeni karar, kutsal kitaplara ve dini mekanlara yönelik şiddet eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak kabul ediyor ve bu tür saldırıları şiddetle kınamaktadır. Bu tür olayların artık uluslararası hukuk bağlamında cezalandırılması bekleniyor.