Bursa, son günlerde meteorolojinin uzun süredir uyarıda bulunduğu şiddetli yağış ve fırtına ile sarsıldı. Özellikle Gemlik ilçesi Kurşunlu Sahili'nde meydana gelen sağanak yağış, denizin taşmasına neden olarak çevresindeki alanları su altında bıraktı. Dev dalgalar sahilin sınırlarını aşarken, deniz suyu karayolunu kaplayarak araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

Yıldırım ilçesinde ise fırtına, çatıları adeta havaya kaldırarak ev sahiplerini korku içinde bıraktı. Aynı zamanda Osmangazi ilçesindeki ağaçlar, fırtınanın şiddetiyle dal kırıklarıyla dolup taştı. Osmangazi Meydanı'nda ise reklam panoları fırtına tarafından savruldu.