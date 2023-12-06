Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda 24 araması bulunan şahsı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen uygulamada, 5 binin üzerinde kişi sorgulanırken, aranan şahısların yakalanmasıyla önemli bir başarı elde edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı aramalarda, 60 gram uyuşturucu, 3 bin 500 adet kaçak sigara ve 4 adet silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı silah, 32 fişek, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 2 bıçak, bir muşta, bir hassas terazi, 42,4 gram metamfetamin ve 17,39 gram esrar bulundu.

Ayrıca, şüpheli bir araç üzerinde yapılan incelemede, 3 bin 500 adet kaçak sigara daha ele geçirildi. Bu operasyonun yanı sıra, trafikte kurallara uymayan sürücülere de karşı sert tedbirler alındı. Bursa polisi, 34 araç sürücüsüne toplamda 108 bin 232 TL idari para cezası uyguladı.