Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin, altyapı oyuncularının milli takım seçmelerinde dikkatleri üzerlerine çektiğini belirterek, “2-4 Aralık tarihleri arasında Genç Milli Takımlara oyuncu seçmek ve Milli Takım Sporcu havuzunu oluşturmak için Antalya’da düzenlenen U14 Bölge Karmasına kulübümüz sporcularından Arda Karaömer ve Özgür Özelce davet edilmişti. Dikkatleri üzerlerine çeken ve bizleri gururlandıran bir performans göstererek kampı tamamlayan sporcularımızı tebrik ediyorum.” Dedi.



Altyapı Sorumlusu Turhan Albamya ise milli takım seçmelerinde dikkatleri üzerlerine çeken Arda Karaömer ve Özgür Özelce’yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Konyaspor’un transfer etmek istediğini belirterek, “Göstermiş oldukları performanslar için genç iki sporcumuzu tebrik ediyoruz. Kamp dönüşü gurur duyacağımız bir tablo ile karşı karşıyayız. Süper Ligden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Konyaspor sporcularımıza talip olduklarını bizlere beyan ettiler. İnegölspor’umuzun marka değerinin her zaman yüksek olması için çabalamaktayız. Gelecek yıllarda da sporcu fabrikası unvanımızı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Kulüp başkanımız Osman Sevim ve yönetim kurulumuzla ortak karar alarak ve İnegölspor’umuzun ve kardeşlerimizin menfaatleri ayrıca eğitimleri doğrultusunda transfer tekliflerini değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.