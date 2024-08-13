Öztürk ve Özdemir; Bulgaristan ziyaretleri çerçevesinde Sabahattin Ali'nin heykelini, müzesini ve Tütün Müzesi'ni de ziyaret etti. Daha sonra Nilüfer Belediyesi'nin Eğridere'de yaptığı Nilüfer Parkı'nı ziyaret eden heyet, Avrupa Birliği'nin “yerel lezzetleri destekleme” kampanyası adı altında düzenlenen ve halkın ürettiği yiyeceklerin sergilendiği alanda Bulgaristan Türkleri ile bir araya geldi. İpek Yolu üzerindeki en güzel Osmanlı köprülerinden biri olarak anılan Şeytan Köprüsü'ne de çıkan heyet, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğridere Günleri çerçevesinde düzenlenen Ardino-Şeytan Köprüsü-Ardino yarı maratonunda dereceye girenlere madalyalarını birlikte veren Hasan Öztürk ve Şadi Özdemir, programın sonunda beraberlerindeki heyetle birlikte Bereket Mevlidi'ne katıldı.

Eğridere programının ardından Mestanlı'yı da ziyaret eden heyet, burada bulunan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu ile şair Nuri Turgut Adalı'nın anıtlarını ziyaret etti. Son olarak Öztürk'ün doğduğu köy olan Asarcık'ı ziyaret eden heyet, Öztürk'ün aile büyüklerini de ziyaret ederek kahvelerini içti.

Kaynak: İHA