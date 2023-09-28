Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Terziler Odası iş birliğinde bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği ve 1 Ekim Pazar günü yapılması planlanan Hanımeli Alışveriş Şenliği, yağış nedeniyle 8 Ekim Pazar gününe ertelendi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası iş birliğinde 1 Ekim Pazar günü düzenlenmesi planlanan 2. Hanımeli Alışveriş Şenliği, yağış nedeniyle ertelendi.

Hanımeli Alışveriş Şenliğinin 8 Ekim Pazar günü yapılacağı açıklandı. 8 Ekim’de de havanın yağışlı olması durumunda organizasyon Merpa Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilecek.

BAŞVURU SÜRESİ DE BİR HAFTA UZATILDI

Yapılan tarih düzenlemesiyle 8 Ekim Pazar günü sabah 10.00’da başlayıp akşam 00.00’da sona erecek festival, hava şartları uygun olursa ilk belirlenen yeri olan Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki kameriyeler bölgesinde gerçekleştirilecek.

100 stant kurulacak alanda yer almak isteyenler için başvuru süresi de 1 hafta uzatıldı.

Festivalde yer almak isteyenler erteleme sürecinde de başvuru yapabilecek. Başvurular Terziler Odası tarafından alınmaya devam edecek.